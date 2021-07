Annunciata la prima serie di Meghan Markle per Netflix: si tratta del cartone animato Pearl, prodotto dalla compagnia Archewell Productions della duchessa di Sussex e del Principe Harry.

Il progetto è descritto come una serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazzina di 12 anni che trova ispirazione in una varietà di donne influenti nel corso della storia. Lo show deriva dall’accordo pluriennale stretto dal Duca e dalla Duchessa con il servizio di streaming, per cui si impegnano a creare serie, docuserie, documentari, lungometraggi e programmi per bambini.

La Markle è produttrice esecutiva con David Furnish, Carolyn Soper e i registi vincitori di Emmy Liz Garbus e Dan Cogan. Amanda Rynda sarà showrunner e produttrice esecutiva.

“Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di se stessa mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita”, ha detto Meghan Markle, co-fondatrice della Archewell Productions. “Sono entusiasta che la Archewell Productions, in partnership con la piattaforma Netflix e con questi incredibili produttori, portino sullo schermo questa nuova serie animata, che celebra le donne straordinarie nel corso della storia. David Furnish ed io non vedevamo l’ora di portare alla luce questa serie speciale e sono lieta di poterla annunciare oggi”.

Pearl sarà la prima serie di Meghan Markle per Netflix, realizzata tramite la Archewell Productions. L’altro progetto in via di sviluppo, che sarà disponibile sempre per la piattaforma, è Heart of Invictus, una docuserie prodotta in collaborazione con la Invictus Game Foundation che mette in evidenza la resilienza e la speranza dei concorrenti che partecipano all’evento Invictus Games The Hague 2020.

“Un racconto emozionante che intreccia fantasia e storia, Pearl si concentra su una giovane ragazza che impara a conoscere il proprio potere quando si imbarca in un’avventura eroica e incontra donne importanti della storia lungo la strada”, ha aggiunto Megan Casey, Direttore di Netflix, Animazione originale. “Siamo entusiasti di sviluppare questa serie animata con i nostri partner di Archewell Productions e Story Syndicate”.

Una data di debutto per Pearl non è ancora stata annunciata.