Archiviato Jon Snow Kit Harington appare nel trailer di Modern Love 2, come romantico protagonista di una potenziale storia d’amore: la serie antologica sulle relazioni, ispirata alle storie raccolte dalla storica rubrica del New York Times, torna con nuovi episodi il 13 agosto, su Amazon Prime Video.

Il trailer di Modern Love 2 ufficializza la data d’uscita della nuova stagione e mostra le prime scene inedite di questa nuova full immersion in storie d’amore molto diverse tra loro, appena iniziate, in corso o terminate malamente. Una stagione che accoglie molti volti noti nel cast, da Kit Harington del Trono di Spade a Tobias Menzies di The Crown (interprete del Principe consorte Filippo d’Edimburgo) e Sophie Okonedo (Ratched).

Nel trailer di Modern Love 2, appena rilasciato da Prime Video, Kit Harington interpreta un tizio romantico che incontra per caso una ragazza su un treno, interpretata da Lucy Boynton di The Politician. Non avendo modo di contattarla, si accordano per incontrarsi di nuovo sul treno due settimane dopo. Il suo amico è scettico, però, e scommette che la ragazza “non si farà mai vedere“. Come andrà a finire?

Il trailer di Modern Love 2 fornisce un primo sguardo alle altre storie che saranno raccontate negli otto episodi da mezz’ora di questa nuova stagione, che verranno rilasciati contemporaneamente su Prime Video, tutti disponibili da venerdì 13 agosto. Tobias Menzies interpreta un uomo che prova a recuperare la passione con la sua ex moglie, mentre Anna Paquin (True Blood) e Garrett Hedlund (Tron: Legacy) interpretano una coppia al primo appuntamento. Infine Dominique Fishback (The Deuce) e Isaac Powell (Caro Evan Hansen) sono due migliori amici che provano a fare il grande passo e a trasformare la loro amicizia in qualcosa di più.

Il trailer di Modern Love 2 ricorda come ogni episodio autoconclusivo racconti “l’amore in tutte le sue forme complicate e belle, tutte ispirate a eventi reali dell’amata rubrica omonima del New York Times“, come recita la sinossi ufficiale della serie.