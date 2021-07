Si fa strada, prepotentemente, la notizia dell’arrivo dei giochi su Netflix in cloud affianco alla gran mole di contenuti a cui ci ha già abituati la piattaforma tra serie TV , film e documentari. Non è la prima volta che si parla di questa eventualità ma un nuovo rapporto ci fornisce degli indizi inconfutabili proprio in questa direzione.

Intanto va detto che i giochi su Netflix arriverebbero sotto forma di servizio di streaming di giochi cloud, sulla falsa riga di quanto oggi siamo abituati a vedere con Xbox Cloud Gaming e Google Stadia. Dunque chi è un abbonato che normalmente visualizza contenuti video, potrebbe accedere anche ad un catalogo più o meno ampio di titoli. Dovranno di certo essere siglati specifici accordi ma non mancheranno di certo importanti partnership.

I segnali che vanno nella direzione dell’evoluzione nel gaming di Netflix provengono sopratutto da una mossa particolare del colosso dello streaming di serie TV. Mike Verdu, un ex dirigente di Electronic Arts e Facebook, è appena entrato nel team della piattaforma e dovrebbe essere il nuovo vicepresidente della sezione che ha a che fare proprio con il gioco. Un segnale di questo tipo è inconfutabile, senza alcun ombra di dubbio.

L’arrivo dei giochi su Netflix si concretizzerebbe anche in poco tempo, ossia nel 2022. Naturalmente la tempistica dovrà essere confermata nell’immediato futuro ma c’è anche un secondo aspetto che stupisce e non poco. Il servizio di gaming in cloud rientrerebbe nel pacchetto con tutti gli altri contenuti e dunque non comporterebbe una spesa mensile maggiore per gli utenti finali. Descritto in questo modo, il salto in avanti di Netflix non sarebbe affatto male e per questo motivo sarebbe più che auspicabile. Eventuali sviluppi in questa direzione potrebbero giungere anche nel giro di poco tempo e non mancheranno eventuali aggiornamenti in proposito, non appena disponibili.