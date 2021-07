Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere in esame, oggi 15 luglio, a proposito del nuovo aggiornamento per la beta di WhatsApp. Dopo una lunga attesa, infatti, possiamo finalmente toccare con mano la funzione multi dispositivo, con cui sarà possibile utilizzare con maggiore facilità l’app su differenti device. Cerchiamo di capire di cosa si tratti, a poche ore da un altro approfondimento incentrato sui passi in avanti fatti a proposito delle chiamate tramite la suddetta app. Aspetto esaminato con un articolo specifico sul nostro magazine.

Scopriamo la funzione multi dispositivo per WhatsApp, con aggiornamento per la beta

In particolare, da questo momento gli utenti che partecipano al programma beta di WhatsApp potranno fare un apprezzabile passo in avanti. Cosa cambia dopo l’aggiornamento? Fondamentalmente, la nota app desktop o più in generale WhatsApp Web funzionerà in totale indipendenza rispetto al vostro smartphone. Per farvela breve, da oggi potrete utilizzare le versioni non mobile dell’app, anche quando il device risulterà scollegato. Un dettaglio non di poco conto per chi è stato da sempre vincolato a connessioni ballerine per mille ragioni.

Sarà fondamentale che il vostro contatto proceda quantomeno con il download dell’ultima versione di WhatsApp, pur non utilizzando la beta. Diversamente, l’aggiornamento di cui vi sto parlando questo giovedì risulterà del tutto inutile. Secondo le prime informazioni fornite anche dal team WhatsApp con appositi post, il multi dispositivo ci consente di sfruttare anche funzioni extra. Vedere per credere i plus che consentono la sincronizzazione fra i dispositivi. Il suo raggio d’azione si rivolge ai messaggi preferiti e alle chat archiviate.

Staremo a vedere quando sarà disponibile l’aggiornamento WhatsApp in questione in via definitiva, considerando il fatto che a stretto giro dovremmo fare anche questo step con gli utenti Android ed iOS.