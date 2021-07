Ermal Meta si schiera con Fedez, dopo l’ennesima istanza ricevuta dal Codacons. L’associazione, intanto, si dice pronta ad una nuova querela ai danni del rapper che non ha capito bene il punto della situazione.



L’associazione vuole tutelare proprio le raccolte fondi, quelle di cui Scena Unita fa parte e in una nota sul sito ufficiale dichiara di non apprezzare il “delirante video pubblicato sui social, ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili”.

“Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità”, si legge. L’atto presentato dall’associazione e a cui il rapper fa riferimento è finalizzato proprio a tutelare le raccolte fondi come quella avviata da Fedez, e a garantire trasparenza e correttezza ai donatori circa la destinazione e l’utilizzo dei soldi raccolti.

A proposito della nuova istanza, l’ennesima, ricevuta da Fedez, ha cinguettato anche il cantante Ermal Meta, schierandosi dalla parte del collega. Anche lui, infatti, ha sostenuto la raccolta fondi in questione, un atto di pura generosità nei confronti dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

Ermal Meta si schiera con Fedez e scrive su Twitter: “Il Codacons ha intrapreso una guerra personale contro Fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico non è solo. Abbiamo raccolto dei fondi per i lavoratori dello spettacolo. Non abbiamo comprato una Mercedes. Abbiamo aiutato delle persone. #scenaunita“, queste le sue parole.

Il Codacons ha già risposto al rapper motivando che la richiesta di chiarimenti arriva a seguito dei recenti fatti di cronaca: è necessario fare chiarezza sulla raccolta fondi dopo il caso Malika. Ma Scena Unita sostiene i lavoratori dello spettacolo e non ha nulla a che fare con quella vicenda.