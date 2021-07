Le nuove emoji 2021 per WhatsApp, Facebook e qualsiasi altro social o app di messaggistica sono in arrivo. In effetti è stato appena annunciato l’aggiornamento Emoji 14.0 in abbinamento ad Unicode 14.0 che introduce una serie di novità interessanti, sempre e soprattutto nell’ottica di maggiore inclusività per individui diversi tra loro per genere, razza e anche orientamento sessuale.

Nell’immagine di apertura articolo è visibile proprio un’anteprima di tutte le nuove emoji 2021 che vedremo presto integrate in WhatsApp ma anche altrove. Si parla di graduale integrazione nel corso di questa seconda parte dell’anno fino addirittura all’alba del 2021. La tempistica dipenderà molto dagli interventi software degli sviluppatori se repentini o meno.

Esaminando la lista delle nuove soluzioni tra le emoticon ci sono le nuove faccine che si sciolgono, che trattengono le lacrime, con la bocca in diagonale, che sbirciano e ancora che si coprono la bocca. Passando alle parti del corpo, ci sono le mani che indicano, che si stringono, in posizione di attesa o mentre formano un cuore: naturalmente ci sono tutte le rappresentazioni possibili per la colorazione della pelle.

Tra le nuove emoji 2021 pronte a sbarcare su WhatsApp, Facebook e ancora altrove c’è anche un re con la corona (sempre rappresentati con diverso colore della pelle e uomini con il pancione rappresentativo di una gravidanza. Non manca all’appello neanche una carrellata di oggetti e animali in aggiunta a quelli già in uso sui social e nelle app di messaggistica. C’è ad esempio un troll, un corallo, una bocca di cui ci si morde il labbro, un nido vuoto o pieno di uova e ancora fagioli, un barattolo, uno scivolo, un salvagente e uno pneumatico da auto. Si chiude in bellezza con la mano di ALO o Hamsa (simbolo della cultura musulmana), una siringa, una pila, una palla da discoteca, uno scheletro a raggi x, delle bolle, la carte d’identità e un grosso uguale.