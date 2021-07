Mi sono già occupato in passato di EFFETTO VIOLA quando Leo Cavalli, di Fonoprint, mi aveva incuriosito raccontandomi di questa musica binaurale, creata da due ragazzi genovesi, Alessio Chelucci e Maria Luisa Mannarino, che aveva un effetto di relax stupefacente. Leo mi aveva raccontato che, soffrendo di ansia e stress per i troppi impegni (lui è anche il titolare di Visionnaire), spesso era costretto a ricorrere a psicofarmaci per calmarsi. Da quando aveva scoperto questa musica aveva risolto tutto in maniera naturale. Ho così deciso di collegarmi con questi due ragazzi e di fare un esperimento. Ho chiesto a chi assisteva di mettersi in cuffia, chiudere gli occhi e godere della musica.

Puoi trovare quel video a questo link di OptiMagazine.

L’esperimento aveva confermato la validità delle frequenze di rilassamento che questa musica emette.

Ormai sono abituato al fatto che quasi mai ciò che fa star bene ha successo davvero, in questa società tesa a far dilagare stress e paure. Mai quindi avrei immaginato che un giorno Trenitalia si interessasse a questa realtà. Ma è successo e oggi chi viaggia sulle Frecce può godere di Effetto Viola e fare un viaggio dove sperimenta lo stare bene e rilassarsi.

Così ho deciso di raccontare questo successo nella diretta del mio WE HAVE A DREAM.

In studio avevo Leo Cavalli, mentre da Genova erano collegati Alessio Chelucci e Marialuisa Mannarino, che sono anche una coppia nella vita. Effetto Viola è anche usato dal Dr. Massimo Sacripante, uno dei massimi esperti italiani nella psicoterapia. Lui era collegato da una missione dove usava cavalli per terapia. Chiaramente ho cercato di capire come mai Trenitalia avesse preso la decisione di sperimentare Effetto Viola e mi sono collegato con Roberta Graziosi, Head of Marketing, Partnership and Commercial Promotions di Trenitalia.

In questo video c’è tutta la parte della trasmissione dedicata a Effetto Viola. Benvenuti in un nuovo mondo dove si riconosce la proprietà terapeutica della musica.

Se vuoi approfondire quello che hai letto o visto:

https://effettoviola.eu

dove puoi anche fare una prova gratuita.

www.redronnie.tv