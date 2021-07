Oggi 15 luglio il rimborso Cashback del programma di Stato è confermato in app IO per tutti i partecipanti che ne hanno diritto. Più di qualcuno avrà notato che entrando proprio nel tool dedicato all’iniziativa ma anche ai pagamenti per la PA, è possibile visionare un nuovo messaggio che rassicura sul prossimo risarcimento in arrivo.

Proprio entro questo giovedì 15 luglio, era prefissato il termine ultimo per i conteggi di tutte le transazioni effettuate nel semestre gennaio-giugno 2021. Ora che tutti i pagamenti sono registrati, anche gli ultimi di fine periodo, è possibile stabilire chi abbia effettuato almeno le 50 transazioni appunto, ossia quelle utili per poter ottenere il rimborso del cashback. Contestualmente è stata anche ufficializzata la classifica che premia i 100.000 cittadini con più acquisti in assoluto che hanno diritto all’extra-Cashback ossia alla somma ulteriore di 1500 euro una tantum.

Quando arriverà il rimborso cashback?

A conti fatti, è normale che si chieda quando arriverà il rimborso del Cashback di Stato, giunti ad oggi 15 luglio. Viene confermato il periodo massimo di attesa di 60 giorni per l’accredito della somma dovuta sull’IBAN indicato al momento della registrazione del programma. Ne consegue che non bisognerà andare oltre il mese di agosto per ricevere la somma.

Tutt’altro discorso va fatto per il rimborso del Super Cashback. In quest’ultimo caso l’attesa sarà ben più importante, ossia fino al prossimo mese di novembre per l’accredito in IBAN. I tempi decisamente più lunghi di quest’ultima operazione sono di certo necessari per la grossa somma necessaria per soddisfare tutti i 100.000 vincitori della specifica sezione del programma.

Non va dimenticato che il programma del Cashback di Stato è momentaneamente sospeso per il corrente semestre. Riprenderà, salvo ulteriori decisioni da parte del Governo, il prossimo 1 gennaio 2022. Qualsiasi attuale transazione dunque non verrà mai conteggiata in app IO, fino al prossimo 31 dicembre.