Un pomeriggio di fuoco sui social per Chef Rubio che chiuso con il suo mitico Unti e Bisunti e anche con le calorie, ha deciso di darsi alla filosofia, almeno teoricamente parlando. Oggi su Twitter ha dato spettacolo spaziando dai vaccini al Green Pass e da Pekin Express alla Palestina passando per diritti e propositi di “guerra” in caso che le cose dovessero degenerare da parte dei politicanti per via del Coronavirus.

Un bouquet di argomenti che ha infiammato i social e che ha permesso a Chef Rubio di finire nei primi posti in trend topic grazie a chi lo ha preso di mira sbeffeggiandolo per via della sua affermazione sui “vaccini a pagamento” e chi, invece, lo ha difeso a spada tratta facendo notare che in realtà paghiamo tutti attraverso le tasse. La diatriba continua ma Chef Rubio non si scomoda e continua rilanciando:

“Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Il green pass è anticostituzionale, antidemocratico, e tendente all’apartheid”.

In queste ore si sta dibattendo molto sull’importanza e la necessità del Green Pass soprattutto perché i casi aumentano in tutta Europa e in Francia si è deciso di renderlo obbligatorio anche solo per andare a prendere un caffè al bar. In molti ci vedono una manovra anticostituzionale ma altri ancora chiamano in causa altre scelte del genere (vedi la patente di guida), ma siamo sicuri che sia davvero la stessa cosa?

Chef Rubio poi rincara la dose sulla questione:

Cioè si può essere liberi di non pagare le tasse, di condonare abusi edilizi, di massacrare persone recluse, di distruggere zone verdi, di vendere armi a Israele, di far morire persone in mare ma guai a te se non c’hai il #greenpass. Fate le pippe ai cani però ve date’r pugnetto — Rubio (@rubio_chef) July 15, 2021

Ribadito il concetto, alla fine lo Chef televisivo tira in mezzo anche la produzione Sky della nuova edizione di Pechino Express e non tanto per questioni legate al Covid ma questa volta per via della location scelta ovvero Israele, Giordania e Dubai (Pandemia permettendo):

Che bello che girate in mezzo all’apartheid e la pulizia etnica! Qual è la produzione dimmerda che ha deciso di girare la propaganda ai sionisti

@SkyItalia? Chi saranno i concorrenti da infamare? Fuori i nomi! @CdGherardesca ti prego almeno tu non lo fare!

A questo punto qualcuno avanza l’ipotesi che forse il telefono di Chef Rubio sia finito nelle mani sbagliate ma noi siamo sicuri che si tratti solo di un pomeriggio di ordinaria follia sui social.