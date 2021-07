Accade su Tik Tok e non di certo con mezzi termini: sulla piattaforma social Billie Eilish risponde a una hater, di quei personaggi che su Internet trascorrono il tempo a vomitare dissensi e giudizi contro chiunque, specialmente contro i personaggi famosi.

Mancano pochi giorni all’uscita di Happier Than Ever, il secondo disco della popstar losangelina dopo il successo di When We All Fall Asleep Where Do We Go? (2019). Billie Eilish è ancora oggi una rivelazione, con quella musica indie pop dalle tinte oscure impreziosita dal peculiare timbro vocale. Il suo personaggio alterna numeri innocenti a provocazioni audaci, e in così pochi anni di carriera Billie si è resa portavoce di tanti messaggi di impegno sociale.

L’effetto collaterale della fama, tuttavia, si fa già sentire. Billie Eilish è spesso oggetto di feroci critiche, molto spesso in termini di body shaming. A questo giro, però, una hater su Tik Tok l’ha accusata di flop. La condanna che insiste su ogni artista, infatti, è la pretesa che ogni singolo e ogni album siano eccellenti, specialmente dopo un grande successo. In effetti Bad Guy è ancora oggi una delle canzoni più ascoltate degli ultimi anni, nonché il singolo che ha reso Billie Eilish un fenomeno mondiale.

“Sbaglio o Billie Eilish è diventata un flop? Ora fa schifo”, scrive una hater. La popstar losangelina ha ripreso quel commento e ha registrato un video. Con il sottofondo di NDA, il nuovo estratto da Happier Than Ever, Billie Eilish si è mostrata con un sorriso beffardo e nella didascalia ha aggiunto: “Letteralmente, questo è ciò che vedo su questa app. Mangia la mia polvere, le mie te**e sono più grandi delle tue“.

Con queste parole Billie Eilish risponde a una hater, uno dei tanti momenti in cui l’artista si ritrova a fronteggiare il mondo dell’odio sui social.