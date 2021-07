Al via la prevendita dei biglietti per Aperol With Heroes – Together We Can, all’Arena di Verona venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021, anche in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow.

Due giorni di concerti nell’anfiteatro scaligero per un totale di 12 artisti in calendario, suddivisi nelle due serale. L’evento è possibile anche grazie all’impegno di Aperol, che compare nel nome del Festival che celebra il ritorno alla normalità dopo lo stop ai concerti a causa della pandemia da covid-19.

Aperol Qith Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music

Innovation Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale.

La raccolta fondi sarà presentata in Italia il 17 luglio a Milano in occasione di Play:Fair, iniziativa di SDG Action Campaign delle Nazioni Unite.

I due concerti vedranno alternarsi alcuni dei nomi più apprezzati della scena musicale italiana. Venerdì 17 settembre sono attesi Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni. Sabato 18 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

Ogni artista presente si esibirà in un set inedito della durata di 20 minuti per poi lasciare il palco al collega successivo. Ogni performance sarà accompagnata da una regia e quadri artistici differenti. La direzione artistica delle due serate è affidata a LaTarma.

I biglietti per le due serate saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 15 luglio, attraverso i circuiti TicketOne, TicketMaster e Vivaticket. Disponibili sempre da oggi i biglietti virtuali per assistere allo spettacolo collegandosi da casa alla piattaforma ospitate le due serate, LIVENow.

Gli ospiti di Aperol With Heroes all’Arena di Verona

Venerdì 17 settembre: Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni.

Sabato 18 settembre: Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

