Arriva la pluripremiata sit-com canadese Schitt’s Creek in Italia. Acclamata dal pubblico e dalla critica estera, la serie è disponibile, per la prima volta nel nostro Parese, in anteprima esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity. La prima stagione completa è visibile sul channel Infinity+ e le ulteriori cinque stagioni arriveranno nel corso dei mesi successivi per andare a comporre il cofanetto completo della serie tv più attesa in Italia.

Da quando Schitt’s Creek ha sbancato agli Emmy nella passata edizione, molti in Italia si sono chiesti cosa fosse e di cosa parlasse. Ma soprattutto, perché non era ancora disponibile in nessuna piattaforma? La sit-com ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali due Golden Globe come miglior serie comedy e migliore attrice protagonista in una serie comedy a Catherine O’Hara nel 2021. Alla 72esima edizione degli Emmy Awards, Schitt’s Creek si è aggiudicata sette riconoscimenti nella categoria comedy – tra cui miglior serie – e ha inoltre stabilito un nuovo record, diventando la prima serie in cui i quattro attori principali hanno ottenuto il premio nello stesso anno.

Schitt’s Creek è stata co-creata da Eugene Levy e Daniel Levy, padre e figlio nella vita e nella serie. Spiegando la genesi del progetto televisivo, durante la visione di alcuni reality show, Daniel Levy ha iniziato a chiedersi cosa sarebbe successo alle ricche famiglie dei reality se avessero perso improvvisamente il loro patrimonio. Si è così rivolto al padre, Eugene Levy, per sviluppare insieme la serie.



Quando il ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira – ex star di soap opera – (Catherine O’Hara) e i loro due figli – l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy) – si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco. Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek.