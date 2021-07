Nelle ultime ore i social sono impazziti per un improbabile disco metal di Ed Sheeran. Il cantautore britannico di Halifax, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato la sua passione per il death metal quando era bambino. Ha anche snocciolato nomi che non sono proprio cose da boyband, come gli Slipknot di Corey Taylor e i Cradle Of Filth di Dani Filth. Tuttavia, una sua frase è stata estrapolata e travisata, lasciando credere nella sua pentola delle novità ci siano borchie e total black.

Domenica 11 luglio Ed Sheeran è stato intervistato dal Sun e il tabloid britannico ha riportato un virgolettato del cantautore:

“Da bambino mi piaceva il death metal. Ascoltavo i Cradle of Filth, gli Slipknot, quella roba lì. Non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo. Ho imparato quei riff di chitarra da bambino. È qualcosa che non ho mai pensato di fare, ma che non sarei contrario a creare”.

Quel “non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo” è stato intenzionalmente omesso da molti quotidiani, per questo è passato il messaggio secondo il quale prossimamente si potrebbe ascoltare un disco metal di Ed Sheeran. Galeotta è stata anche la condivisione da parte di Dani Filth – proprio lui – dello screenshot del titolo pubblicato dal Sun, che recita: “Ed Sheeran disposto a registrare un disco death metal dopo un’infanzia trascorsa ad ascoltare i Cradle Of Filth”. Dani Filth ci ha aggiunto un po’ di ironia:

“Ci crederò quando lo vedrò. Il ragazzo del Suffolk non sarebbe male alla fine. Qualcuno vuole sentire Dracula’s Castle On The Hill?”

In sostanza, non ci sarà un disco metal di Ed Sheeran nel prossimo futuro, dal momento che lo stesso cantautore di Halifax ha specificato che non è nelle sue intenzioni. Per il momento la voce di Divide non ha commentato sui social, anche se non ci sarebbe bisogno: la risposta è nell’intervista.

Recentemente Ed Sheeran è stato protagonista di un evento bizzarro: mentre partecipava a un podcast è stato contattato dal Ministero dell’Interno per sapere se si fosse messo in isolamento dopo il rientro dagli Stati Uniti. La prossima telefonata arriverà da Dani Filth? Il disco metal di Ed Sheeran sarà una jam session sulfurea con una superband e tanti super ospiti?