Anche iOS 14.7 ha la cosiddetta release candidate, ovvero la versione del software che con ogni probabilità sarà la medesima che tutti potranno toccare con mano nei prossimi giorni. Quando avremo l’uscita in via definitiva del tanto atteso aggiornamento. Questa la prima sentenza che ci arriva dalla serata di martedì da Apple, che a conti fatti costringe anche tutti noi a rivedere le previsioni di distribuzione dell’upgrade che avevamo citato di recente sul nostro magazine.

Le ultime note prima dell’uscita dell’aggiornamento con iOS 14.7

Quali sono le informazioni praticamente definitive che possiamo citare questo mercoledì, in vista dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.7 nella sua versione stabile? Le ultime beta confermano l’arrivo ormai imminente di un pacchetto software capare di aggiungere il supporto per il nuovo MagSafe Battery Pack, senza dimenticare altre voci importanti. Ad esempio, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico anche dei limiti di credito condivisi per la funzione Apple Card Family.

Infine, è altrettanto noto che Apple attraverso la distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 14.7 avrà la facoltà di espandere la funzione dell’indice di qualità dell’aria ad altri Paesi. Tra questi, secondo le informazioni raccolte nei primi giorni di luglio, abbiamo anche i Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e Canada. Inevitabile che quanto emerso oggi 14 luglio abbia anche delle conseguenze in termini di data di uscita del firmware. Con relative informazioni da rinfrescare rispetto a quelle che vi abbiamo riportato in settimana.

Ad esempio, l’arrivo sulla scena della release candidate di iOS 14.7 determina per forza di cose il fatto che l’aggiornamento stabile arriverà sul mercato durante la prossima settimana. Nonostante in tanti si aspettavano che questo step sarebbe stato fatto prima di venerdì. L’auspicio è che, nel frattempo, siano stati risolti una volta per tutte i problemi connessi alla durata della batteria, noti dopo la distribuzione di iOS 14.6.