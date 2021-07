La coppa è finalmente giunta a Roma, l’Italia è campione d’Europa 2020. Durante il torneo il numero 10 della Nazionale Lorenzo Insigne è andato a segno due volte, con ben due “tiri a giro”, il primo contro la Turchia ed il secondo (più spettacolare) contro il Belgio. Adesso che il sogno è stato realizzato è tempo di godersi un po’ di meritato relax per poi riordinare le idee e prepararsi alla nuova stagione di Serie A. Purtroppo, il gelo tra il capitano del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis continua a persistere: entrambe le parti dopo la disfatta contro il Verona non si sono ancora né sentite né incontrate per discutere dell rinnovo del contratto.

Ma, se da un lato ancora non giungono contatti tra Insigne ed ADL, dall’altro il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti ha chiamato l’attaccante in più occasioni per congratularsi con lui: la prima dopo il fantastico gol contro il Belgio e l’insediamento in panchina, mentre la seconda volta per la conquista degli Europei 2020. Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, il capitano ha parlato con il mister toscano dopo aver alzato la coppa nel cielo di Wembley, e, seppur i suoi complimenti gli abbiano fatto piacere, è palese che a far maggiormente scalpore sia il silenzio del patron azzurro.

Con la telefonata per elargire i complimenti al numero 10 di Frattamaggiore, Luciano Spalletti ha voluto ammorbidire un po’ il gelo tra Insigne e De Laurentiis. Più volte il tecnico ex Roma, Zenit e Inter ha dichiarato in conferenza stampa di voler puntare sull’esterno sinistro d’attacco e spera di averlo a disposizione nella prossima stagione. Insomma, ora come ora, malgrado i segnali di avvicinamento da parte del neo allenatore partenopeo, il presidente non ha ancora fatto un passo in avanti per quanto riguarda il rinnovo del beniamino di casa.