Non vanno sottovalutati i problemi di schermo verde sul Samsung Galaxy S20. Un nuovo report del noto sito SamMobile pone l’attenzione su questa preoccupante anomalia nella quale si sono scontrati numerosi possessori del top di gamma, come pure testimoniato attraverso la community ufficiale del produttore.

Non è la prima volta che un dispositivo Samsung ma anche di altri produttori si presenti con il cosiddetto schermo della morte, appunto tutto verde o in questo caso anche bianco. I casi sono particolarmente gravi perché rendono impossibile l’utilizzo del device e qualsiasi operazione sul telefono. Nel recente passato, il Samsung Galaxy S20 FE si era reso protagonista invece di problemi con il touchscreen, non di natura hardware e per questo motivo repentinamente risolti con un aggiornamento. Altra storia per il display verde e proprio per questo motivo ben più grave.

I problemi di schermo verde sul Samsung Galaxy S20 si manifesterebbero maggiormente sui modelli Plus e Ultra delle ammiraglie. Questi si mostrerebbero gradualmente, prima con la visione di strisce e bande verticali via via sempre più ingombranti e infine con la copertura dell’intero schermo, dunque del tutto inutilizzabile. Chi ha sperimentato questo tipo di vistoso bug asserisce pure di essere stato costretto al cambio della componente dello schermo per superare tutte le difficoltà, operazione non di certo poco costosa nel caso in cui il telefono non sia in garanzia.

Per il momento, da parte di Samsung non sono giunti riscontri ufficiali sulla problematica ma viste le testimonianze presenti sul suo forum ufficiale è davvero difficile che non si stia esaminando la questione per una sua corretta valutazione. Per il momento, la maggior parte delle segnalazioni del bug dello schermo verde sul Samsung Galaxy S20 provengono dagli Stati Uniti. La speranza è che i device venduti dalle nostre parti non siano affetti dalle stesse difficoltà.