Il pubblico ha accolto con favore il ritorno in onda di Raffaella Carrà con la replica della prima edizione di Carramba che Sorpresa e ha regalato importanti ascolti tv ieri sera al prime time di Rai1 confermando che la soubrette è ancora la regina. A pochi giorni dalla sua morte, la prima rete della tv pubblica ha deciso di rendere omaggio ad uno dei volti noti della televisione italiana anche all’Estero, optando per le repliche della prima edizione di Carramba e portando a casa la vittoria negli ascolti.

Raffaella Carrà ieri sera ha battuto Elisabetta Gregoraci, in scena su Italia1 con il seno al vento con il suo Battiti Live, e anche Can Yaman che ha occupato la prima serata di Canale5 con la penultima puntata di Mr Wrong. Esperimento riuscito quindi quello di Rai1 che ha segnato 2.242.000 telespettatori e uno share del 12.84% lasciandosi alle spalle la prima puntata di ‘Cornetto Battiti Live‘, vista da 1.790.000 telespettatori pari all’11.91% di share, e anche la serie turca con 1.283.000 telespettatori e uno share dell’8.1%.

Storie, emozioni e sorprese tra gente comune e personaggi famosi in un programma che è rimasto impresso nel cuore di tutti noi.

Con #RaffaellaCarrà, #CarrambaCheSorpresa! STASERA, martedì #13luglio, dalle 21:25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/gC4pijIIOW — Rai1 (@RaiUno) July 13, 2021

Questo rende ancora più impellente la voglia della Rai di rendere omaggio a Raffaella Carrà rispolverando i suoi vecchi successi e in molti hanno chiesto ieri sera a gran voce che a riprendere aria siano i vecchi programmi degli anni ’70, i grandi show Rai di un tempo che spesso passano per pochi secondi nelle puntate speciali di Techetechetè.

Nonostante il successo ottenuto non si spengono però le polemiche da parte di chi trova tutto questo uno “sfruttamento” della figura di Raffaella Carrà e anche del suo pubblico che per renderle onore si piazza davanti allo schermo ricordando i tempi che furono. Chi ha ragione in questa diatriba e cosa deciderà di fare la Rai adesso in futuro dopo questo successo?