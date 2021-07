Una sfida tra due menti brillanti è quella che ci aspetta in Prodigal Son su Italia1, crime psicologico paragonato allo stile della serie cult Hannibal. Protagonisti sono padre e figlio: il primo un serial killer psicopatico, il secondo suo figlio, un ex profiler dell’FBI che cerca di convivere col fatto di essere legato a uno degli assassini più famosi del paese.

La programmazione di Prodigal Son su Italia1 inizia da stasera 14 luglio e proseguirà per tutta l’estate, con due episodi a settimana. La storia ruota intorno a Malcolm Bright, ex profiler dell’FBI che è costretto a confrontarsi con il padre che non vede da anni, un serial killer noto come “Il chirurgo”, quando spunta un nuovo criminale psicopatico che utilizza gli stessi metodi di uccisione che in passato avevano caratterizzato gli omicidi di Martin Whitly. Malcom dovrà prendere spunto dai consigli e dalle intuizioni del padre per risolvere crimini orribili e combattere al tempo stesso con i fantasmi del passato che continuano a perseguitarlo.

Tom Payne (The Walking Dead) interpreta Malcolm Bright, mentre a Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) spetta il compito di vestire i panni di suo padre Martin Whitly. Nel cast anche Bellamy Young (Scrubs, Dirty, Sexy, Money, Scandal), Lou Diamond Phillips (La Bamba, Young Guns I & II, Longmire). Aurora Perrineau nei panni della detective Dani Powell, Frank Harts è il detective JT Tarmel, e Halston Sage interpreta la sorella minore di Malcolm, la giornalista ambiziosa e perfezionista Ainsley.

Stanotte andranno in onda i primi due episodi. Nel 1×01 dal titolo L’Imitatore, facciamo la conoscenza di Malcolm Bright, del suo legame con Il chirurgo e in che modo inizierà a collaborare con la polizia per risolvere i casi di omicidio. Nel 1×02 intitolato Affari di famiglia, Bright aiuta Arroyo a risolvere un quadruplo omicidio per la polizia di New York, ma deve affrontare le ripercussioni causate dall’incontro con suo padre.

L’appuntamento con Prodigal Son su Italia1 è nella seconda serata, a mezzanotte, subito dopo la maratona dei Chicago Fire.