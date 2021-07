Sono davvero tante le novità a bordo dei dispositivi Amazon Echo, ma a quanto pare il colosso dell’e-commerce si è messo a lavoro su una nuova ed interessante tecnologia, ossia il monitoraggio del sonno senza contatto. L’azienda con sede a Seattle sarebbe pronta al rilascio di alcuni dispositivi compatibili con Alexa in grado di monitorare il sonno grazie a de sensori radar, capaci a propria volta di rilevare anche la respirazione consentendo così agli utenti di giudicare la qualità del sonno in base ai movimenti e di scoprire a fondo le eventuali apnee notturne. Questa inedita funzionalità sembrerebbe già comparsa nei primi documenti ufficiali: infatti, lo scorso 22 luglio, Amazon avrebbe fatto richiesta alla Federal Communications Commission (FCC) per ottenere l’autorizzazione per la vendita di un dispositivo dotato di radar ed in grado di attivare nuove funzioni.

I possibili vantaggi di questa nuova tecnologia di Amazon, sui nuovi dispositivi Echo compatibili con Alexa, sarebbero tanti. Difatti, catturando i movimenti degli utenti in uno spazio tridimensionale, un sensore radar sarebbe capace di rilevare dati in maniera da consentire il controllo del dispositivo touchless. In questo modo, gli utenti avranno la facoltà di interagire con un dispositivo e controllare le sue funzionalità tramite semplici gesti e movimenti. Naturalmente, più di tutti, sarebbero le persone con disabilità a beneficarne di più, considerato che il proprio ambiente di casa potenziato da dispositivi IoT garantirebbe loro un maggiore supporto ed una migliore autonomia.

Amazon sostiene che i sensori radar, inseriti sui nuovi dispositivi Echo, avrebbero l’obiettivo di monitorare il sonno degli utenti senza alcun contatto, consentendo loro una maggiore stima sulla qualità del sonno in base ai movimenti. La funzionalità potrebbe anche migliorare la consapevolezza e la gestione della salute del sonno (come nel caso delle apnee notturne), con benefici molto importanti sulla salute. I nuovi device dell’e-commerce statunitense dovrebbero giungere in commercio nel corso del prossimo autunno.