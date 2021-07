WhatsApp sta per ricevere altri miglioramenti, questa volta relativi alle chiamate, sia audio che video. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’aggiornamento 2.21.140.11 beta su TestFlight (parliamo della versione iOS, ma non ci sono ragioni per pensare non debba essere altrettanto per Android) ha messo in evidenza alcuni cambiamenti. Per prima cosa, l’interfaccia utente sarà rinnovata per quanto concerne la schermata che appare quando si chiama un altro utente sulla piattaforma (da notare la somiglianza con FaceTime), con la presenza anche di un pulsante ‘Ring‘.

C’è, poi, anche un’altra ottimizzazione che consente la possibilità di aggiungersi a chiamate di gruppo, anche quando sono già in corso. Bisogna fare delle precisazioni a riguardo: se, per esempio, un qualsiasi utente non ha potuto o voluto rispondere in quel momento ad una chiamata di gruppo, nel momento in cui apre WhatsApp dopo un po’ di tempo, laddoe la chiamata è ancora in corso, potrà accedervi rapidamente, senza aver prima ottenuto il permesso degli altri partecipanti. Se, invece, c’è una chiamata di gruppo in corso a cui ci si vuole unire, verranno esibiti i tasti ‘Tap to join‘ nel menu delle chiamate ed il tasto ‘Join call‘ nelle conversazioni di gruppo in cui la chiamata ha avuto inizio. I miglioramenti di cui sopra sono stati, per il momento, introdotti solo sull’ultima beta per iOS, ma non abbiamo dubbi sul loro arrivo su Android a giro stretto.

Se volete prendere parte al programma beta per ottenere in anteprima tutte le ultime novità di WhatsApp (consapevoli del fatto che installare una beta può comportare il riscontro di bug più o meno importanti), potete iscrivervi da questa pagina, per poi scaricare la più recente release di WhatsApp Beta dal Google Play Store. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.