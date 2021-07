Loki 2 su Disney+ ci sarà. Anche se la casa di Topolino non ha ancora ufficializzato la produzione della seconda stagione, l’ultimo episodio parla chiaro: nella scena dei titoli di coda si annuncia che il dio dell’inganno tornerà per un altro ciclo di episodi.

Il rinnovo era nell’aria. Già lo scorso anno un report di Production Weekly scriveva che le riprese sarebbero iniziate nel gennaio 2022. Loki è stato un successo per la Disney: la premiere ha debuttato con un numero sorprendente di 731 milioni di minuti di visualizzazione, raddoppiando quasi la cifra delle precedenti serie Marvel, ossia WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier.

La prima stagione di Loki è composta da 6 episodi e vede Tom Hiddleston di nuovo nei panni del dio dell’inganno scappare durante gli eventi di Avengers: Endgame. Dopo esser riuscito a rubare il Tesseract, il Loki di The Avengers è in fuga, ma viene intercettato dalla TVA (Time Variancy Authority) che ha il compito di controllare il flusso del tempo per evitare la creazione di eventi nexus, che porterebbero al multiverso. A Loki viene data la possibilità di aiutare la TVA nel compito di catturare una sua pericolosa variante a spasso nel tempo.

Il cast di Loki 2 su Disney+ non è stato ancora annunciato, ma molto probabilmente ritroveremo Tom Hiddleston; Owen Wilson nei panni dell’agente della TVA Mobius; Gugu Mbatha-Raw è Ravonna Renslayer; Wunmi Mosaku è Hunter-15; e Sophia Di Martino interpreta Sylvie, una delle varianti di Loki.

Richard E. Grant, che ha vestito i panni di Classic Loki, un’altra variante, ha espresso il suo desiderio di tornare in un eventuale stagione futura, qualora ci fosse la possibilità.

Loki è la terza serie dei Marvel Studios a debuttare quest’anno sulla piattaforma Disney+. Le altre due, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, hanno fatto incetta di nomination agli Emmy 2021.