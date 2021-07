Snobbati da decenni, i supereroi potrebbero prendersi la loro rivincita agli Emmy 2021. Quando lo scorso anno l’acclamata miniserie Watchmen ha fatto incetta di premi, molti si sono chiesti se fosse l’inizio di un cambiamento di rotta nelle cerimonie hollywoodiane. Certo, l’opera HBO, tratta dall’omonimo fumetto, non rientra proprio nel genere supereroistico, in quanto più una riflessione/critica sulla nostra società.

Eppure qualcosa deve aver smosso. Quest’anno sono i supereroi a guidare le nomination agli Emmy 2021 con un totale di 39 candidature divise per sei serie. The Umbrella Academy, Lucifer e Doom Patrol si sono guadagnati dei posti nelle categorie “tecniche” (montaggio del suono, costumi e cinematografia).

WandaVision e The Boys hanno invece fatto la storia poiché per la prima volta due serie tratte dai fumetti sono state candidate rispettivamente nella categoria miglior miniserie e miglior serie drammatica.

Nel particolare, WandaVision comanda l’esercito dei supereroi con ben 23 nomination, tra cui quelle incluse nelle categorie attoriali: miglior attrice protagonista (Elizabeth Olsen), attrice non protagonista (Kathryn Hahn), e attore protagonista (Paul Bettany). Tra le nomination anche tre per la scrittura e uno alla regia (Matt Shakman). WandaVision è molto più di una serie sui supereroi: in 9 episodi ha affrontato il tema del lutto in modo assolutamente originale, come mai visto prima. Abbiamo visto un mix di generi e di stili, volti ad omaggiare le sitcom. Perché dietro la risata c’è sempre uno spunto di riflessione.

The Boys è una satira violenta e sprezzante sui supereroi e come la società li vede: per il pubblico sono idoli, per qualcuno sono solo persone con tanti vizi e difetti che fanno abuso del loro potere. Per questo “i ragazzi” si rimboccano le maniche per smascherare questi idoli, capitanati dal subdolo Patriota (una specie di Captain America, interpretato da uno straordinario Antony Starr che meritava una candidatura). La serie ha ricevuto anche quattro nomination tecniche, quali uno alla sceneggiatura per il finale della seconda stagione.

La seconda serie dei Marvel Studios, The Falcon and The Winter Soldier, si è presentata come una serie “caazzuta”. Eppure tra una scazzotta e l’altra, Sam Wilson e Bucky Barnes ci hanno raccontato l’America di oggi, quella ferita dal razzismo sistematico, dall’immigrazione e dal precario equilibrio geopolitico. La serie ha ottenuto principalmente candidature “tecniche” per il gran lavoro dietro, tra cui effetti speciali visivi e il coordinamento degli stunt. Inoltre, Don Cheadle ha ricevuto la sua undicesima candidatura agli Emmy come miglior attore guest star dopo un’apparizione di soli 95 secondi.

Non manca The Mandalorian, la serie di genere space-western ambientata nell’universo di Star Wars. A far da traino il rapporto padre-figlio tra il solitario cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal (protagonista di una scena strappalacrime e bellissima nel finale della stagione 2) e il piccolo Grogu, il Bambino Yoda. Lo show di Jon Favreau è al suo secondo anno di fila agli Emmy. Quest’anno gareggia con 24 nomination, dove si annoverano tre per la sceneggiatura, uno per miglior attore guest star (Giancarlo Esposito).

Gli Emmy 2021 consacreranno i supereroi? La cerimonia di premiazione si svolgerà il 19 settembre.