A pochi giorni dal debutto il trailer di Outer Banks 2 promette molta azione e una certa dose di dramma per John B, Sarah Cameron e i Pogues, che appaiono decisamente sulla graticola in queste prime scene inedite della seconda stagione.

Il trailer di Outer Banks 2 si apre con una situazione abbastanza prevedibile: Kiara, Pope e JJ piangono John B, che credono morto in una tempesta insieme a Sarah durante la loro fuga. Invece quest’ultima ricorda al suo ragazzo che ormai una volta finiti nelle Bahamas il problema è un altro: “John B, siamo fuggitivi in ​​un paese straniero“, dice la ragazza nel trailer di Outer Banks 2 che Netflix ha rilasciato il 14 luglio.

I due minuti del trailer di Outer Banks 2 mostrano in realtà anche la reunion del gruppo: gli amici di John B si renderanno conto ben presto che nessuno è morto, ma saranno nuovamente in fuga da un altro pericolo imminente. Il padre di Sarah, Ward, è sulle loro tracce, mentre entra in scena un nuovo personaggio interpretato da Elizabeth Mitchell, la Juliet di Lost: la sua Limbrey non sembra promettere nulla di buono a giudicare dal tono con cui chiarisce a Pope che “John B non è l’unico Ward ad aver fatto il doppio gioco“. Un modo per screditare Sarah ai suoi occhi?

Per il resto il trailer di Outer Banks 2 è pieno di corse all’ultimo respiro, persone che saltano dalle barche, enormi esplosioni e tutto quanto già visto nella prima stagione, che si è rivelata un discreto successo su Netflix la scorsa primavera in pieno lockdown. La serie ha vinto un People’s Choice Award come lo “spettacolo da vedere in binge-watching nel 2020” e un MTV Movie & TV Award per il miglior bacio in scena, quello tra Chase Stokes e Madelyn Cline, che effettivamente si sono innamorati sul set e fanno coppia.

Ecco il trailer di Outer Banks 2, in arrivo su Netflix il 30 luglio con 10 nuovi episodi.