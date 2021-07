Sono stati annunciati gli ospiti di Giffoni 2021. Torna la grande musica al Festival di Giffoni e tangi saranno i protagonisti musicali della nuova edizione, al via nei prossimi giorni.

Giffoni Music Concept si terrà dal 21 luglio al 31 luglio con gli incontri speciali della musica dal vivo: a presentare le serate torna – per il secondo anno consecutivo – il conduttore Nicolò De Devitiis, volto della tv apprezzatissimo dalla scena musicale italiana.

Sarà lui ad accompagnare i giffoners alla scoperta della migliore musica italiana del momento con tanti protagonisti tra i cantanti più apprezzati dell’anno.

Momenti live e una serie di incontri con alcuni degli artisti che si esibiranno la sera in Piazza Fratelli Lumière è già che propone quest’anno Giffoni Music Concept per l’atteso ritorno alla musica dal vivo po lo stop dovuto al covid-19.

A Giffoni Music Concept ci sarà Gazzelle il 22 luglio e poi Carl Brave il 24 luglio. A Giffoni anche Clementino e Diodato, Franco126 e Noemi, Colapesce Dimartino e La Rappresentante di Lista. Dal Festival di Sanremo 2021 anche Random.

Attesi a Giffoni i Sottotono che quest’anno tornano con interessanti progetti. Saranno presenti al Festival il 30 luglio; Random il 27.

Grande attesa c’è per Aka7even, in programma il 23 luglio. Andrea Sannino ci sarà il 30 luglio.

Il calendario di Giffoni Music Concept 2021

21 luglio: Street Clerks;

22 luglio: Gazzelle, Mobrici e Giuse The Lizia;

23 luglio: Aka7even, Pierpaolo e Deiv;

24 luglio: Carl Brave;

25 luglio: Clementino, Alessandro Siani e gli allievi del Conservatorio di Milano per una serata dedicata a Pino Daniele, promossa da Sedici Modi di Dire Ciao, progetto dell’Ente Autonomo Giffoni Experience selezionato dall’Impresa Sociale con i Bambini, Fondazione con il Sud;

26 luglio: Diodato e Greta Zuccoli;

27 luglio: La Rappresentate di Lista, Random e Ginevra;

28 luglio: Franco126 e The Jab;

29 luglio: ColapesceDimartino e Folcast;

30 luglio: Sottotono e Andrea Sannino;

31 luglio: Noemi e i Viito.