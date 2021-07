Non sono ancora stati lanciati i nuovi Huawei P50, che comunque restano assolutamente in programma (non bisogna pensare neanche per un momento che siano stati messi in discussione dal produttore cinese). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la fotocamera dei prossimi top di gamma sarà senz’altro all’altezza della reputazione del brand, proprio come successo con le generazioni passate. In particolare, il modello standard dovrebbe equipaggiarsi con i sensori Sony IMX707, Sony IMX600 e 3x Telephoto.

La versione Pro, invece, sarà probabilmente dotato di un sensore Sony IMX800, di un Omnivision OV64A, di un 5x Periscope e di un ToF/New Sensor. L’obiettivo principale del Huawei P50 Pro corrisponderà al primo sensore per dispositivi mobili da 1 pollice (un’altra grande avanguardia che ancora manca a bordo dei portabandiera degli altri marchi, anche dei più blasonati). Il telefono si comporrà di quattro fotocamere posteriori, che diventeranno tre sul Huawei P50 (più sacrificato, sicuramente in virtù di un prezzo inferiore, anche se non sappiamo ancora di quanto). Al momento, non è ancora dato sapere quando esattamente il produttore cinese presenterà al mondo il suo prossimo flagship, anche se ormai non dovrebbe mancare molto. Inutile ripetere che i Huawei P50 non presenteranno a bordo i servizi Google, sostituiti dai Huawei Mobile Services e dallo store proprietario AppGallery. Il device dovrebbe debuttare con HarmonyOS (forse è proprio questo il motivo di un simile ritardo rispetto alla tabella di marcia tradizionale, al di là della crisi mondiale dei chip, che pure potrebbe avere avuto il suo peso).

Nel giro delle prossime settimane salteranno senz’altro fuori maggiori informazioni a riguardo, se non addirittura l’ufficialità da parte dell’OEM in persona. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.