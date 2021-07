Emma Corrin di The Crown si conferma una delle rivelazioni dell’ultimo anno, magistrale e sorprendente nella sua interpretazione di Lady Diana nel royal drama inglese che le è già valso la vittoria ai Golden Globes. Anche l’Academy of Television Arts & Sciences ha riconosciuto il suo talento con una nomination agli Emmy Awards come Miglior Attrice in una serie drammatica, solo una delle 24 nomination che The Crown ha ottenuto in questa edizione degli Oscar della tv.

Emma Corrin di The Crown ha reagito alla candidatura ringraziando il resto del cast ma soprattutto citando una battuta del suo personaggio, Diana Spencer, nella quarta stagione della serie rilasciata lo scorso novembre: “È assolutamente essenziale che io veda la Regina“, ha esclamato l’attrice nella sua prima dichiarazione dopo l’annuncio delle candidature. Si tratta di una battuta che Diana pronuncia nel terzo episodio della quarta stagione, dopo settimane di solitudine a Buckingham Palace dopo il fidanzamento, quando si rese conto di essere finita in un matrimonio di comodo: dopo un pranzo con Camilla e la scoperta del braccialetto che Carlo aveva fatto realizzare per la sua amante pochi giorni prima delle nozze, Diana chiese di parlare con la monarca più volte, perché voleva rassicurazioni sull’impegno e la fedeltà dell’erede al trono, ma ovviamente non fu ricevuta.

L’entusiasmo di Emma Corrin di The Crown per questa nomination agli Emmy è condiviso con la protagonista della serie Olivia Colman, interprete della Regina Elisabetta II: le due attrici sono candidate nella stessa categoria. “Congratulazioni enormi alla mia meravigliosa co-protagonista e mentore Olivia Colman. È un onore incredibile essere nominati in questa categoria insieme a te e ad altri attori così meravigliosamente talentuosi” ha aggiunto la Corrin, che ottiene la sua prima nomination a soli 25 anni e praticamente da quasi esordiente.

Emma Corrin di The Crown ha reso omaggio al suo co-protagonista Josh O’Connor, nominato per aver interpretato il Principe di Galles: insieme hanno interpretato Carlo e Diana nei primi anni del loro turbolento matrimonio. “Questa nomination esiste solo grazie a Josh e a tutta la mia famiglia in The Crown. Ogni parte del mio coinvolgimento nel raccontare questa storia mi è sembrata un sogno da cui non voglio svegliarmi: sono così felice e onorata del riconoscimento. Grazie” ha chiosato l’interprete di una giovane Diana, pronta a passare il testimone ad Elizabeth Debicki nella prossima stagione.

Le parole di Emma Corrin di The Crown fanno il paio con quelle del creatore della serie, Peter Morgan, che ha reagito allo straordinario stuolo di nomination riservato al suo show dopo una quarta stagione brillante e molto discussa (qui la nostra recensione). Lo showrunner sta lavorando alla quinta stagione, che sarà la penultima per il pluripremiato period drama.