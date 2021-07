La compilazione del calendario di Serie A ha dato ufficialmente il via alla corsa scudetto 2021-2022. Il torneo di Serie A partirà il 22 agosto, fatti salvi gli anticipi televisivi, per concludersi il 22 maggio del 2022. Per la prima volta il calendario di Serie A avrà una composizione asimmetrica: non ci sarà la tradizionale identica cronologia della gare tra il girone d’andata e quello di ritorno. Scopri il calendario completo della Serie A

Sarà una stagione di Serie A rivoluzionaria sul fronte televisivo. Lo scettro passa nelle mani di DAZN con non pochi timori per la capacità di supportare tecnologicamente le sette gare in esclusiva assoluta. Sarà la stagione dello spezzatino calcistico assoluto una spalmatura ancora maggiore della Serie A allo scopo di sopperire al deficit tecnologico di DAZN ma anche con l’intento di conquistare nuovi orari e nuove fasce di pubblico.

Altra novità estremamente importante la VAR Room centralizzata a Coverciano. Tutti i segnali televisivi a disposizione degli arbitri dietro lo schermo giungeranno presso il Centro Tecnico Federale. Si spera che la novità garantisca in Serie A una maggiore uniformità e trasparenza tanto sull’utilizzo del VAR stesso quanto sulle decisioni arbitrali.

Riparte la Serie A con l’Italia Campione d’Europa per nazioni. E’ una sorta di primo giorno di scuola, anche perchè molti club stanno cominciando proprio in queste ore i raduni precampionato. Voglio allora lanciarmi in un pronostico all’alba della nuova Serie A. Un gioco condiviso per trascorrere il tempo infinito che ci separa dal calcio d’inizio.E ben sapendo che le gerarchie della Serie A potranno esser riscritte dal calcio mercato.

Il ritorno in panchina di Max Allegri riporta la Juventus in cima alla Serie A. La Vecchia Signora, nonostante gli acciacchi, è in testa al mio pronostico. L’Inter ed il Napoli sono un passo dietro la capolista. I campioni d’Italia hanno perso Conte per Simone Inzaghi e la perdita non sarà facile da assorbire. Spalletti, ne sono convinto, sfrutterà in modo adeguato il potenziale del Napoli depauperato da Gattuso nell’ultimo torneo di Serie A fino alla fatal Verona. Gli azzurri peraltro sono il club economicamente più solido in vetta. Un gradino indietro la sempre pericolosa Atalanta di Gasperini ed il Milan orfano di Donnarumma miglior giocatore di Euro 2020. Lazio e Roma affidano a Mou e Sarri le proprie speranze di ritorno in Champions. Saranno certamente un osso duro per tutte ma non credo possano competere per il titolo della Serie A.