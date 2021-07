In questo mercoledì 14 luglio andrà in scena il sorteggio serie A in diretta attraverso la tv e i canali web e social della serie cadetta del Campionato italiano di Calcio. Questo si preannuncia come caratterizzato da una novità rilevante, dunque varrà di certo la pena seguire il live del momento che molti tifosi stanno aspettando.

A che ora il sorteggio serie A

Il primo orario per seguire il sorteggio serie A è quello delle 18:30 di questo mercoledì, come comunicato preventivamente dalla Lega italiana del Calcio. C’è da dire tuttavia che l’ultimo appuntamento comunicato attraverso la pagina Facebook ufficiale dello stesso organismo è quello delle 19:10. Varrà dunque la pena tenersi pronti in tutte e due i casi.

Come vedere il sorteggio serie A

Il sorteggio serie A, come già detto, presenterù una novità molto significativa, ossia il fatto che il girone di ritorno sarà asimmetrico ovvero le gare non si terranno nello stesso ordine di quelle dell’andata. Proprio per questo motivo sarà interessante assistere alla presentazione e comprendere fin da subito l’incastro dei match, soprattutto nella seconda fase del Campionato 2021/2022.

Il sorteggio serie A del calendario verrà trasmesso in diretta da DAZN. Naturalmente non a caso, considerando che la piattaforma ha acquisito l’esclusività di 7 partite su 10 (oltre pure alla visione delle altre 3) del prossimo campionato appunto. A partire dalle 18:30, come già indicato precedentemente, ecco che partirà il live. Lo streaming web dell’evento sarà visibile anche sul canale Youtube della Lega Serie A e sulla pagina Facebook ufficiale del Campionato. L’appuntamento non dovrebbe durare più di una mezz’ora, ossia il tempo sufficiente per costruire l’agenda di tutti i prossimi appuntamenti sportivi in partenza a fine agosto. Per la prima giornata, in effetti, si partirà dal 21 agosto e 22 agosto per andare avanti poi fino al mese di maggio.