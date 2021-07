Dopo una lunga attesa, Chicago Fire 8 debutta su Italia1 oggi, 14 luglio, con i primi tre episodi della serie ed un addio sconvolgente. Chi ha già seguito la programmazione americana sa bene di chi stiamo parlando ma tutti gli altri sono ancora in attesa di capire cosa ne sarà dei protagonisti della serie rimasti in bilico dopo il rocambolesco finale della settima stagione.

Finalmente il momento delle risposte è arrivato perché Chicago Fire 8 riprenderà proprio dall’attimo dopo quell’incendio nella fabbrica di materassi e preparerà subito il pubblico ad una tragica uscita di scena, quella di chi?

ATTENZIONE SPOILER!

Nel primo episodio di Chicago Fire 8 in onda oggi, 14 luglio, su Italia1 dalle 21.20 circa, la narrazione riprenderà dall’incendio, con la squadra ancora bloccata nella fabbrica di materassi fino a quando le fiamme raggiungeranno la caldaia causando un’esplosione che ucciderà uno dei nostri vigili e ne ferirà gravemente un altro.

Dall’altro lato, però, proprio la première di stagione, regalerà ai fan anche un momento romantico tornando a quel momento cuore a cuore tra Kelly Severide e Stella Kidd che sono finalmente tornati insieme. Ci sarà modo per il nostro vigile di rispettare le promesse fatte nel finale della settima stagione dopo l’esplosione e quello che causerà?

Dopo Terreno sacro, ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Una boccata di ossigeno e Terre desolate in cui Otis, coinvolto nell’incendio alla fabbrica dei materassi, viene trasportato in ospedale in gravissime condizioni e lotterà prima di arrendersi alla morte. Casey dovrà cercare un sostituto mentre Brett torna a Chicago per occupare il suo posto ma si trova subito alle prese con abusi e violenze.

Chicago Fire 8 torna la prossima settimana, il 21 luglio, con il maxi crossover che metterà insieme ai nostri vigili del fuoco anche i protagonisti di Chicago Med (che poi andrà in onda ad agosto) e di Chicago P.D. in cui un ragazzo sviene all’improvviso fuori dallo stadio prima di una partita. Ha una grave infezione che di lì a poco mieterà altre quattro vittime.