Ci sono alcune importanti informazioni da prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il bonus vacanze 2021 in Sicilia. In tanti, tra i turisti, sono in procinto di arrivare sull’isola nel corso delle prossime settimane, al punto che diventa molto importante farsi trovare preparati sull’argomento. A maggior ragione, dopo le informazioni che abbiamo condiviso alcune settimane fa sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione sulle strutture che si dicono pronte ad accettare questa forma di agevolazione in Italia.

Un approfondimento sul bonus vacanze 2021 in Sicilia e sulle strutture che lo accettano

In un contesto simile, dunque, prima di partire bisogna farsi due conti, in modo da comprendere in quale direzione stiamo andando con il bonus vacanze 2021, soprattutto per quanto riguarda un caso particolare come quello della Sicilia. Provando ad analizzare le strutture che lo accettano, pare che lista contenga nomi che le rendono decisamente simile a quella del 2020. Un fattore di continuità che non va tralasciato per alcun motivo, secondo quanto raccolto oggi 14 luglio.

In particolare, l’elenco di strutture che possiamo definire compatibili con il bonus vacanze 2021 in Sicilia si concentra su nomi specifici. Tra questi, abbiamo ad esempio Artemisia Resort a Puntarazzi (RG). Occhio anche a B&B Eraclea presso Villaggio Mosè (AG), oltre a Borgo Giallonardo presso Contrada Giallonardo Realmonte (AG) e Lilybeo Village a Marsala (TP). A chiudere il cerchio in questa lista preliminare ci sono Albatros Beach Hotel a Letojanni (ME) e Hotel Ariston a Ustica (PA).

In rete, comunque, trovate l’elenco completo e ad oggi definitivo per risalire alle strutture che hanno deciso di accettare il bonus vacanze 2021 in Sicilia. Nel corso delle prossime settimane la situazione sarà ancora più chiara, ma nel frattempo non possiamo fare altro che consultare l’elenco in questione per essere sul pezzo.