Novità importanti questa sera nel prime time di Rai3 quando lo speciale estivo di Chi l’ha visto? andrà in onda con novità importanti. Nella puntata in onda mercoledì 14 luglio alle 21.20 su Rai3, i fan di Federica Sciarelli e della trasmissione si troveranno davanti ad una novità assoluta per il programma: un documentario che mescolerà le tappe della vita, della scomparsa e della misteriosa morte di Federica Farinella, con i fatti che hanno caratterizzato la storia dell’Italia dal 1990 ad oggi.

Via Denise Pipitone e i fatti di cronaca recente e benvenuto approfondimento, questa sera proprio sulla Farinella, passando per le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca, alla politica allo sport. Chi l’ha Visto? questa sera racconterà chi era e che cosa è successo a questa bellissima e giovane donna che voleva diventare una stella della televisione.

Speciale “Chi l’ha visto?”



La misteriosa scomparsa e la morte di Federica Farinella



Questa sera alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/lvCXKWcS3C — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 14, 2021

Ma chi è Federica Farinella al centro dello speciale Chi l’ha Visto? in onda questa sera? La giovane 27enne è scomparsa nel nulla il giorno 2 settembre del 2001. Originaria di Rivoli, sognava di fare la valletta in televisione ma si sono perse le tracce di lei ormai venti anni fa salvo poi ritrovarla cadavere. Nonostante la morte accertata sul suo giallo nessuno ha mai fatto davvero luce.

Quel giorno era domenica, lei e la sua famiglia erano ospiti di un familiare a Chiusano d’Asti per il pranzo della domenica, aveva da poco rinunciato al suo sogno di lavorare in tv dopo aver lavoricchiato e vissuto cinque anni a Roma. All’improvviso è sparita nel nulla e se tempo dopo parte dei suoi resti sono stati ritrovati vicino ad una tana di cinghiali, altri a qualche centinaio di metri dalla casa, in una zona palustre, proprio nell’ottobre dello scorso anno. I pochi resti non hanno aiutato a svelare la verità su quanto è accaduto, lo farà il documentario di Chi l’ha Visto? questa sera?