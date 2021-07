La produzione di Bridgerton 2 parte sotto i migliori auspici, dopo che la serie ha ottenuto per la sua prima stagione ben 12 candidature ai premi Emmy Awards: gli Oscar della tv, le cui nomination sono state appena annunciate, hanno riconosciuto al feuilleton di Netflix un certo valore drammaturgico candidandolo a diverse statuette, tra cui Miglior serie drammatica e Miglior attore protagonista in una serie drammatica per Regé-Jean Page, il Duca di Hastings Simon Basset.

Sebbene quest’ultimo non sia nel cast di Bridgerton 2, il creatore della serie Chris Van Dusen non ha escluso la possibilità di rivederlo comunque in scena. Commentando con entusiasmo i riconoscimenti dell’Academy of Television Arts & Sciences, il produttore di casa ShondaLand ha confermato di aver sentito l’attore per congratularsi per la sua nomination.

Impegnato nelle riprese di Bridgerton 2, Van Dusen si è detto sorpreso e onorato delle tante nomination agli Emmy parlando con The Wrap.

È fantastico. È straordinario. E sembra un po’ surreale, ma nel miglior modo possibile. Speri sempre che le persone siano in grado di scoprire e innamorarsi del tuo spettacolo, ma certamente non avrei mai potuto prevedere questo livello di risposta e l’accoglienza che abbiamo avuto. Sono più che onorato e orgoglioso.

Nonostante l’assenza di Page in Bridgerton 2, lo showrunner ha sentito subito l’attore dopo l’annuncio della lista delle nomination, dominata da The Crown e The Handmaid’s Tale.

È stato un tale privilegio lavorare con lui ed è il duca di Bridgerton. È il nostro Duca e sarà sempre il nostro Duca. E so che sta per continuare ad affascinare il mondo in modi davvero sorprendenti. Quindi, non potrei essere più felice per lui.

E sulla possibilità di un cameo in Bridgerton 2 per l’affascinante Duca, Van Dusen risponde ad una domanda sulla possibilità di flashback dedicati a Simon senza escludere nulla. Nessun dubbio, invece, sul fatto che l’eroina della prima stagione Daphne, interpretata da Phoebe Dynevor, tornerà nello show in un ruolo secondario, ovvero lasciando il proscenio al fratello e Anthony Bridgerton, il nuovo protagonista della seconda stagione.