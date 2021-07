Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022 con Amadeus? Queste le voci che circolano a proposito della presenza a Sanremo di Alessia Marcuzzi che nelle scorse settimane ha lasciato Mediaset.

Abbandonando Le Iene, al suo posto nel programma di punta di Italia1 sembra sia prevista la cantante Elodie ma resta da chiarire l’impegno televisivo della Marcuzzi per la prossima stagione: dove la vedremo e quando? Il suo addio a Mediaset sembra portare verso il prossimo Festival di Sanremo. Qualora fosse confermato, però, la Marcuzzi non sarebbe sola.

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022 calcherebbe il palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus, che sarebbe anche il direttore artistico della kermesse canora. Con loro altri due conduttori per un totale di 4 personaggi sul palco. Ai loro nomi si potrebbero infatti aggiungere quello di Fiorello, grande amico di Amadeus, e quello di Gerry Scotti.

Sono molte le testate giornalistiche che li riportano. Del resto lo stesso Amadeus ha confermato di aver chiacchierato con la Rai a proposto di un suo ruolo nel prossimo Festival della Canzone Italiana. A differenza di quanto affermato dopo il secondo anno al Festival, Amadeus sembra adesso essere possibilista. Tornerà all’Ariston il prossimo anno?

In passato aveva chiuso categoricamente ogni porta: non voleva condurre Sanremo per il terzo anno consecutivo. Ci ha ripensato, adesso, e lo farebbe qualora il prossimo fosse effettivamente l’atteso Festival della rinascita, dopo la pandemia da covid-19. Un Amadeus ter sembra dunque volare velocemente verso la conferma ufficiale. Non sarebbe però da solo: oltre all’amico di sempre, al suo fianco nelle scorse edizioni, Fiorello, ci sarebbero altri due personaggi.

Si parla di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022 e di Gerry Scotti, due volti noti per aver trascorso a Mediaset la loro carriera fino a questo momento. Le conferme dovrebbero arrivare già entro la fine dell’estate. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali.