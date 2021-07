Virgin River 4 non è stata ancora rinnovata ufficialmente da Netflix ma pare che sia tutto pronto per iniziare le riprese già a fine luglio. La terza stagione della serie tratta dai libri di Robyn Carr si è conclusa all’insegna di nuovi cliffhanger, col mistero dell’autore dell’attentato a Jack ancora irrisolto e con la coppia principale dello show di nuovo ad un bivio.

Attenzione spoiler!

Virgin River 4 ripartirà certamente dalla proposta di matrimonio di Jack, che dopo una stagione tra alti e bassi con Mel ha deciso di chiederle di sposarlo, nonostante restino molto distanti sull’idea di mettere su famiglia. A questo proposito, però, c’è una novità enorme: Mel è incinta, ma non sa se è il bambino di Jack o frutto degli embrioni del suo defunto marito, impiantati dopo aver scoperto che il suo nuovo compagno non voleva bambini. Inoltre Hope ha avuto un incidente sulla strada del ritorno a Virgin River e Doc attende disperato notizie all’ospedale. Infine, Brady è stato arrestato per aver sparato a Jack: sarebbe lui ad aver premuto il grilletto nel finale della seconda stagione e la pistola trovata nella sua auto lo confermerebbe, ma il ragazzo proclama a gran voce la sua innocenza.

Partiamo da quest’ultimo punto che in Virgin River 4 sarà certamente cruciale: l’attore Martin Henderson sa già chi ha sparato al suo personaggio, ma per ovvi motivi non può parlarne, mentre la showrunner Sue Tenney ha assicurato a TvInsider che “il pubblico sarà sinceramente sorpreso da chi c’è dietro a tutto questo“. Inoltre la trama su questo mistero non finirà subito, anzi “la storia continua” e ci sarà un altro enorme colpo di scena alla fine della stagione 4: “Scopriremo che anche se credi che qualcuno sia innocente, dimostrare che è innocente è molto più difficile“. In generale la trama della nuova stagione riprenderà tutte le vicende di Jack finora, dal rapimento alla sparatoria: “La persona che ha premuto il grilletto e quella che lo voleva morto è la stessa persona, ma Calvin e Jimmy e il raid fallito nella seconda stagione e il fatto che gli abbiano sparato si intersecano con tutto il resto“.

Parlando di Virgin River 4 a TvInsider, la Tenney ha fatto una panoramica su ciò che la serie affronterà nella prossima stagione: innanzitutto il personaggio di Hope dovrebbe tornare a Virgin River (la sua assenza in questa stagione è dovuta alle restrizioni da Covid), il che lascia presumere che l’incidente d’auto si risolva senza troppe conseguenze, mentre per Doc ci saranno altre sfide personale da affrontare visto che “i suoi problemi medici continueranno in un’altra stagione“. I due personaggi saranno sempre più vicini, visto che “quello che è successo alla fine con Hope” spingerà Doc a concentrarsi “su ciò che è davvero importante, e cioè lei“.

Inoltre in Virgin River 4 potrebbe esserci un “triangolo amoroso” tra Brady, Brie e Mike, visto che questi ultimi due “nei libri finiscono insieme, e come ho sempre detto, se è nei libri, alla fine voglio riportare i nostri personaggi a quello stesso punto“.

C’è poi il capitolo Charmaine in Virgin River 4, che costringerà Jack a mantenere un rapporto con lei in quanto padre dei suoi figli, perché “puoi rompere con le persone, puoi divorziare dalle persone, ma i bambini sono per sempre. Questo li mette sulla traiettoria di dover affrontare l’uno con l’altro“. Secondo la Tenney “ci saranno alti e bassi nella loro relazione nelle prossime stagioni“, visto che da un alto Jack vuole essere “un buon padre, presente per quei bambini, e questo non cambierà mai“, ma dall’altro dovrà lottare per “il suo diritto di essere coinvolto quanto più umanamente possibile, mentre lei lotterà per assecondare le proprie priorità“.

Infine in Virgin River 4 Jack e Mel dovranno capire se sono pronti a fare il grande passo dopo che “lui ha rotto con lei perché non voleva impedirle di poter avere la vita che voleva, cioè diventare madre“. C’è però una certezza che deriva dai libri e che la Tenney non nasconde: “Nella serie, alla fine, si sposeranno. Lo posso dire“.