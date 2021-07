Ultimo lavora al nuovo album, lo comunica ai fan sui social. In attesa di recuperare i concerti negli stadi, rimandati al prossimo anno, l’artista è tornato in studio, al lavoro su nuovi brani inediti.

“Sento un grande bisogno di farvi sentire nuova musica”, ha scritto sui social qualche giorno fa. “Le canzoni ci sono. Non vedo l’ora”, ha aggiunto nello stesso messaggio.

Ultimo era atteso in tour negli stadi prima della pandemia da covid-19. I concerti sono stati rimandati più volte. Sembra che potessero essere recuperati questa estate ma, qualche settimana fa, l’ipotesi è stata smentita: neanche nell’estate 2021 ripartiranno i grandi concerti e i grandi eventi dal vivo. Il tour di Ultimo è tra questi che viene ancora rimandato.

I concerti attesi negli stadi italiani sono tutti posticipati al 2022, ad eccezione del tour di Tiziano Ferro che ha invece deciso di annullare tutto e di riprendere il tour nel 2023, ovvero tra 2 anni, probabilmente per farlo in concomitanza con il rilascio del nuovo album.

Ultimo ha sicuramente in cantiere nuovi inediti, nuovi singoli da rilasciare in radio e negli store digitali. Anche per lui il tour potrebbe coincidere con la pubblicazione di nuova musica. Del resto, il suo ultimo progetto discografico si deve al 2019. Colpa Delle Favole è stato il disco di inediti più venduto quell’anno in Italia.

Buongiorno Vita è invece il singolo di aprile, l’ultimo inedito in ordine di tempo rilasciato dall’artista e presentato con un concerto in streaming pianoforte e voce intitolato al Colosseo di Roma, un live incredibile trasmesso in diretta su LiveNow.

In attesa di recuperare i concerti negli stadi, con gran finale al Circo Massimo di Roma, Ultimo lavora al nuovo album; la sua nuova musica potrebbe arrivare molto presto con il rilascio di nuovi brani e poi di un disco. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti