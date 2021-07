Il tattoo di Lewis Holden è diventato famoso prima ancora che si giocasse la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Parliamo del tifoso inglese che si è fatto, per l’appunto, tatuare la coppa nelle ore precedenti al fischio d’inizio della finale di Wembley. Un’iniziativa un po’ singolare, che ci ha direttamente proiettato a chiederci come il ragazzo abbia preso la vittoria della Nazionale italiana ai rigori. Lewis Holden aveva deciso di regalarsi il tattoo solo dopo la finale, anticipando poi i tempi al pre-partita, certo del successo dell’Inghilterra.

Cosa ne sarà del tattoo dell’uomo? Come riportato da ‘manchestereveningnews.co.uk‘, Lewis Holden ha reagito con un certo orgoglio alla questione, affermando di essere profondamente addolorato per l’epilogo della finale di Euro 2020, come, del resto, tutti i tifosi inglesi. Il tattoo resterà lì dov’è, non c’è possibilità di rimuoverlo. Lewis Holden ha confessato che i suoi amici, una volta finita la partita, gli hanno ironicamente passato una lama invitandolo a tagliarsi la gamba. Il ragazzo ha anche raccontato di aver ricevuto centinaia di richieste di amicizia su Facebook da parte di tifosi italiani, ammettendo di non avere idea di cosa possano ancora volere (noi, invece, ce l’abbiamo).

Una mossa decisamente azzardata quella di Lewis Holden con quel tattoo: serve da lezione anche per il futuro, mai dare per scontato il risultato di una qualsiasi partita di calcio, tanto più se si parla di una finale di così grande valore. Noi ci teniamo stretta la coppa, conservata in bacheca a Roma come prova degli sforzi e dell’impegno messi in campo (i ragazzi del CT Roberto Mancini sono partiti dal basso, arrivando fino in fondo al torneo con orgoglio e determinazione). La pensate anche voi in questo modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.