Si continua a girare sul set di Don Matteo 13. Nei giorni scorsi, il cast ha riaccolto con gran calore Flavio Insinna, che torna a interpretare il Capitano Anceschi dopo una lunghissima assenza. Com’è stato detto, al suo fianco non ritroveremo l’attrice Milena Miconi, il cui personaggio è stato “fatto fuori” senza una nota di preavviso.

Questa stagione è sicuramente molto attesa, in vista dei cambiamenti che sconvolgeranno e non poco la fiction. Primo fra tutti, il più eclatante, l’arrivo di Raoul Bova, chiamato a sostituire Don Matteo come nuovo protagonista. Terence Hill ha annunciato il suo arrivederci alla serie di Rai1, dichiarando di volersi prendere una pausa per problemi personali.

Il passaggio di testimone tra Don Matteo e Don Massimo (il nome del personaggio di Bova) avverrà dalla quinta puntata. Non mancherà ovviamente il Maresciallo Cecchini e la Capitana Anna Olivieri; accanto a loro ritroviamo il PM Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, arrivato in città per un’occasione speciale.

Insieme ad Anceschi arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all’apparenza solare e piena di vita ma che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Sarà un’annata complicata per Anna e il PM Nardi, che hanno deciso di restare amici dopo i fatti avvenuti nella precedente stagione.

Tra le new entry del cast, annunciata la giovanissima Angelica Bellucci (10 anni) nei panni di Olga Valon.

Il pubblico potrà guardare ancora Terence Hill per almeno le prime puntate. Maurizio Lastrico (Nardi) saluta così l’attore, chiamandolo “The King”: “Sempre un privilegio!”

E ancora, altri scatti dal set di Don Matteo 13 ritraggono Lastrico in un momento di relax, e poi impegnato in alcune scene con Nino Frassica (Cecchini):

Il debutto di Don Matteo 13 è fissato su Rai1 nei primi mesi del 2022 (probabilmente a gennaio).