Il recentissimo preordine FIFA 22 per PS5, PS4, console Xbox e Nintendo Switch porta con se delle gran belle sorprese. Prenotando già oggi il titolo abbinato alla propria console preferita è possibile risparmiare anche somme importanti rispetto al valore attuale di listino, sia in caso di acquisto su Amazon, sia presso catene di elettronica come Mediaworld. Insomma, l’invito immediato è quello di non tergiversare e buttarsi subito nella mischia.

Prendiamo come primo riferimento il preordine FIFA 22 per PS4, ossia per una delle console più diffuse in assoluto. Il suo prezzo di listino sarebbe pari a 69,99 euro, eppure su Mediaworld sarà possibile procedere alla transazione per soli 49,99 euro, mentre su Amazon a 49,98 euro. Un bel risparmio ancor prima del lancio commerciale.

Offerta Fifa 22 PS4 - PlayStation 4 Prenota ora per ricevere i bonus pre order

Gioco ancora più realistico

Non c’è sconto per il titolo per PS5 su Amazon dove la spesa sarà uguale a 79,99 euro mentre su Mediaworld c’è già un ribasso a 71,99 euro.

Il preordine FIFA 22 è pure attivo per Xbox One su Amazon e qui si ritorna a ragionare per lo sconto applicato. Il titolo è in vendita a 49,98 euro anziché 69,99 euro. Stesso identico discorso su Mediaworld ma con l’annuncio specifico della promozione valida fino al giorno 8 agosto. Sempre sul sito della catena di elettronica viene garantito il risparmio anche per il titolo per la Xbox Serie X a 71,99 euro anziché a 79,99 euro.

Offerta Fifa 22 Xbox One - Xbox One Prenota ora per ricevere i bonus pre order

Gioco ancora più realistico

Per finire, c’è anche il preordine del tanto atteso titolo per Nintendo Switch. Nel caso di Mediaworld ma anche Amazon il prezzo è fisso a 39,99 euro. Il titolo verrà spedito in tutti i casi a partire dal prossimo 1 ottobre ma effettuando in molti casi la prenotazione già in questo mese di luglio sarà possibile approfittare di alcune promozioni interessanti. Buon per tanti appassionati del tipo di gioco, in vista del via alle danze il prossimo autunno.