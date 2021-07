Abbiamo dovuto attendere abbastanza, ma da alcune ore a questa parte possiamo finalmente parlare della disponibilità dell’aggiornamento rilasciato a luglio per un top di gamma come il Samsung Galaxy S21. La scorsa settimana le prime tracce in tal senso, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, considerando l’esordio dell’upgrade negli Stati Uniti. Ad ore, salvo imprevisti che non dovrebbero esserci, ci saranno le prime segnalazioni anche da parte del pubblico italiano.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S21

Arrivati a questo punto, è necessario fermarsi un attimino e riepilogare le prime informazioni disponibili per chi si appresta ad installare il nuovo aggiornamento di luglio a bordo del Samsung Galaxy S21. Grazie a SamMobile, infatti, abbiamo già alcune certezze, al di là del fatto che il pacchetto software al momento risulti disponibile solo in Germania. La sigla è G99xBXXU3AUG4, con alcune differenze rispetto a Cina (G99x0ZHS2AUG1), Hong Kong (G99x0ZHS2AUG2) e Taiwan (G99x0ZHS2AUG2).

Sostanzialmente, secondo quanto raccolto finora, il nuovo aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S21 ha il compito di correggere il bug di Android Auto che alcuni utenti Galaxy stavano affrontando da alcune settimane a questa parte. Inoltre, la fonte ritiene che il pacchetto software, soprattutto nel caso del top di gamma lanciato sul mercato pochi mesi fa, potrebbe includere anche alcune nuove funzionalità extra rispetto a quelle emerse fino a questo momento. Oltre ovviamente a miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Staremo a vedere quando il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 metterà piede anche in Italia. Nel frattempo, qualora abbiate già ricevuto la notifica per procedere via OTA, fateci sapere cosa ne pensate con un commento a fine articolo. Solo così riusciremo a mettere a fuoco nel migliore dei modi un upgrade utile per tutti, almeno sulla carta.