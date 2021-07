Incredibile, ma vero! Tende ancora a scendere la fantastica offerta dello Xiaomi Mi Watch Lite su Amazon, disponibile nelle colorazioni navy blue e nero all’interessante prezzo di 49,99 euro (invece dei 69,99 euro di listino). Si tratta del miglior costo visto fino ad oggi per quanto riguarda la vendita e la spedizione di questo smartwatch sull’e-commerce statunitense. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di una smart-band a forma di orologio, il cui design somiglia molto a quello di Apple Watch, ben curato nei dettagli e bello da vedere ed indossare. Ciò che rende questo wearable raffinato ed autonomo è principalmente la presenza del GPS stand-alone, una funzionalità abbastanza rara nei dispositivi di fascia bassa.

Il protagonista di oggi 13 luglio, lo Xiaomi Mi Watch Lite, sfoggia un display di forma quadrata da 1,4 pollici LCD (con risoluzione di 320 x 320 pixel). A bordo ci sono sensori in grado di rilevare il movimento a sei assi, il battito cardiaco in tempo reale 24 ore su 24 e la luce ambientale. Il dispositivo è dotato di connettività Bluetooth 5.0 e supporta 11 modalità di sport diverse, tra cui corsa indoor, corsa outdoor, ciclismo all’aperto, indoor e nuoto. L’indossabile cinese è capace di monitorare il sonno, i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Inoltre, è impostato per la promemoria dei messaggi, degli allarmi e per le notifiche di chiamate.

La batteria integrata (da 230mAh) garantisce un’autonomia fino a 9 giorni con utilizzo standard (ci vorranno 2 ore per la ricarica completa). Lo Xiaomi Mi Watch Lite adotta tre sistemi di geolocalizzazione (GPS, A-GPS e GLONASS), e resiste all’acqua fino a 5ATM. Il wereable ed è compatibile sia con i dispositivi Android 5.0 (o versioni successive) che con iOS 10 (o versioni successive). Insomma, questo e tanto altro ancora approfittando della fantastica offerta su Amazon all’incredibile prezzo (ai minimi storici) di 49,99 euro. Inoltre, per i clienti iscritti al servizio la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.