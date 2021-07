Niente panico se non si visualizzano le graduatorie ATA terza fascia su Istanze Online, dopo il via alla pubblicazione delle stesse a partire dalla scorsa settimana. Molti aspiranti lavoratori della scuola per il personale non docente stanno cercando di capire quale sia la loro posizione negli elenchi delle scuole prescelte per aspirare ad una possibile supplenza. Peccato che il riscontro non sia immediato.

Le graduatorie ATA di terza fascia, come preannunciato nella scorsa settimana, dovevano essere visualizzabili sul sito Istanze Online, dopo il login con Spid o Username e Password e seguendo una determinata procedura ufficiale. Con sommo rammarico, proprio chi ha provato i passaggi per visualizzare le liste nella propria area personale nella sezione “Altri servizi” non si è più ritrovato la voce relativa alle graduatorie appunto. Un’anomalia di natura tecnica in cui stanno incappando (sembrerebbe) la totalità degli aspiranti supplenti e dunque di certo riconducibile a qualche errore a monte.

L’alternativa

Al momento, come già detto, non si visualizzano le graduatorie ATA terza fascia su Istanze Online. Non è noto al momento se la mancata presenza delle liste sia dovuta ad una necessità di aggiornare i sistemi e dunque questa possibilità sarà presto alla portata di tutti. Nel frattempo, tuttavia, sarà comunque necessario controllare proprio le graduatorie per non perdere l’occasione di presentare qualche reclamo (quando necessario) entro e non oltre i 10 giorni dalla prima pubblicazione delle stesse.

L’alternativa unica, anche se dispendiosa, proprio per consultare le graduatorie ATA terza fascia sarà quella di accedere ai siti degli istituti nei quali si è inviata la domanda e dunque controllare la propria posizione. Nel caso in cui non si ricordino esattamente i nomi delle scuole dove si è inoltrata la domanda, la soluzione pronta all’uso è quella di visualizzarne l’esatta denominazione nella domanda inoltrata per il personale non scolastico. Quest’ultima di certo è stata conservata, anche perché ricevuta via mail all’atto della domanda e ancora è presente sul sito Istanze Online nella sezione archivio.