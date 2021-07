Arrivano anche oggi indicazioni molto interessanti per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy Note 9, considerando il fatto che lo smartphone continua a ricevere aggiornamenti con grande frequenza. Dopo avervi parlato della patch di giugno qualche settimana fa, infatti, tocca concentrarsi sul nuovo upgrade, che testimonia la forte propensione del produttore coreano nel mettere a disposizione continue migliorie per l’utenza in questione.

Nuove indicazioni sull’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy Note 9

Come riporta SamMobile, dunque, da questo momento possiamo concentrarci sulla disponibilità dell’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy Note 9. A detta della fonte, è possibile procedere con il download a partire da oggi in Germania. Il nuovo pacchetto software si riferisce alla versione firmware N960FXXS8FUF5, con la possibilità di mettersi alle spalle qualcosa come quasi 20 bug relativi alla privacy e alla sicurezza degli utenti. Il raggio d’azione del nuovo upgrade, però, potrebbe essere più ampio di quanto si possa immaginare.

Scendendo maggiormente in dettagli, emerge ad esempio che l’aggiornamento risolve anche il recente bug relativo ad Android Auto che alcuni utenti stavano registrando a bordo dei propri smartphone Galaxy. Al momento non vengono segnalate funzioni extra per il Samsung Galaxy Note 9, ma è chiaro che un quadro maggiormente definito si avrà nel momento in cui un discreto numero di utenti sarà abilitato al download del nuovo upgrade anche qui in Italia.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più sul nuovo firmware per il Samsung Galaxy Note 9, ma è chiaro che in questo caso la stessa costanza degli aggiornamenti rappresenti già di suo un’ottima notizia per chi si ritrova con il device in questione. A voi è già arrivata la notifica per procedere via OTA? Fateci sapere, in attesa di saperne di più.