Matthew Morrison di Glee è di nuovo papà: l’attore ha annunciato che sua moglie, la modella Renee Puente, ha dato alla luce il loro secondo figlio, una bambina. La coppia, che si è sposata alla fine del 2014 e condivide già il figlio di 3 anni Revel James Makai, ha accolto la piccola dandole il nome di Phoenix Monroe Morrison.

La secondogenita di Matthew Morrison e Renee Puente è nata il 28 giugno, come la coppia ha confermato a People: la testata ha dedicato alla coppia e ai loro bambini un servizio fotografico formato famiglia realizzato nella loro casa.

“Cresciamo. Ora la nostra famiglia è al completo” ha detto Matthew Morrison, che in molti ricordano come il professor Will Schuester in Glee, il suo ruolo più longevo in carriera, ma anche come il temibile Paul Stadler di Grey’s Anatomy, guest star nei panni del marito violento di Jo nella stagione 14. Dopo la fine di Glee, oltre che nel medical drama di ABC, l’attore e cantante californiano è apparso anche in The Greatest Dancer, Younger, The Good Wife e American Horror Story: 1984.

Matthew Morrison e sua moglie avevano annunciato la nuova gravidanza solo la scorsa primavera, nell’aprile di quest’anno, con una certa prudenza viste le precedenti esperienze di aborto spontaneo di Renee. Qualcosa di molto impegnativo da affrontare per entrambi, un dolore che però ha spinto la coppia a “parlare di cose che sono tabù o un po’ difficili da esprimere. Quindi penso che ci abbia davvero unito molto di più“, aveva raccontato in precedenza l’interprete di Glee.

Ora Matthew Morrison è papà bis e ritiene che il progetto di famiglia con la sua compagna sia ormai completato.