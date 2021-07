Il 13 luglio è una data che i fan di Glee e di Cory Monteith hanno bene impressa nel cuore così come Lea Michele. Nonostante il passare del tempo e il fatto che abbia ormai una nuova vita fatta di tanto amore, la star di Glee non dimentica la tragedia che le ha cambiato la vita, quella notizia devastante che in un attimo ha fatto il giro del mondo riducendo alle lacrime milioni di fan in ogni Paese in cui la serie era diventata un cult.

Cory Monteith è morto il 13 luglio di otto anni fa, nel 2013, in seguito all’assunzione di un mix di eroina e alcol all’età di 31 anni. Con un amore solido con la sua costar Lea Michele e una promettente carriera davanti a lui, l’interprete dell’amato Finn Hudson di Glee ha lasciato alle sue spalle lacrime e dolore. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan, proprio in questo giorno ogni anno, si stringono l’uno all’altro e in mezzo a questo virtuale cerchio c’è sempre lei, Lea Michele.

Anche oggi l’attrice ha ricordato il suo amato Finn, il suo grande amore Cory, postando una sua foto nelle storie su Instagram e accompagnandola da un cuore. Al momento nessuna parola, nessuna dedica, solo un cuore che in pochi minuti ha fatto già il giro del web e di tutte quelle pagine ancora dedicate alla serie, alla loro coppia o semplicemente a Cory.

I due avevano all’epoca avevano da poco annunciato l’intenzione di sposarsi presto ma le cose non andarono come previsto proprio per via di quella dipendenza contro cui Cory aveva cercato di combattere a lungo. Oggi Lea è sposata Zandy Reich e nell’agosto 2020 è diventata mamma. Proprio in questo funesto giorno, il 13 luglio, lo scorso anno, fu ritrovato il corpo di un’altra protagonista della serie, Naya Rivera, che proprio Lea Michele ha ricordato nei giorni scorsi nell’anniversario della sua morte.