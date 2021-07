Si è tenuta a Firenze la grande festa di Andrea Bocelli per i 10 anni della sua fondazione. La Andrea Bocelli Foundation compie 10 anni di attività e l’artista organizza una grande festa insieme ad una serie di illustri amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo.

Al suo fianco non poteva che esserci anche il figlio Matteo.

“La storia dell’umanità poggia sulle spalle di chi sta dalla parte del bene, producendo bellezza”, le parole dell’artista nel corso dell’evento presso il complesso di San Firenze, con il Red Carpet su cui hanno sfilato vip amici della fondazione.

Presenti Zoe Saldana, Renato Zero, Mara Venier, Noemi, Serena Autieri, Giovanni Caccamo, Mariano Di Vaio, Matteo Bocelli, Carol Alt, Catrinel Marlon, Tony Renis, Andrea Paris, Ilaria Della Bidia e Jo Champa.

Una festa in musica all’insegna della gioia che deriva dalla condivisione e spinti dalla volontà di fare del bene. Bocelli ha già sostenuto numerose cause umanitarie con la sua fondazione e i primi 10 anni di attività non sono che l’inizio i un lungo percorso ancora da compiere.

Con Renato Zero ha cantato Più Su ma sono stati diversi i momenti musicali di Andrea Bocelli con i suoi ospiti, tutti sul palco per intonare i successi più apprezzati. Sul palco anche il figlio di Bocelli, Matteo, volontario della fondazione e artista destinato a seguire le orme del padre.

I due hanno regalato al pubblico un duetto con Tony Renis, che ha regalato Quando, Quando, Quando. Anche la festa di Andrea Bocelli per i 10 anni della fondazione aveva uno scopo benefico: dopo un aperitivo e una cena, infatti, i suoi ospiti hanno preso parte ad un’asta i cui proventi saranno utilizzati a supporto delle cause più nobili.