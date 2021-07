La cancellazione di Good Witch sembra aver colpito più il pubblico che i suoi protagonisti. Il cast della serie Hallmark, che terminerà con la stagione in corso, sembra averla presa con filosofia: “Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo!” ha commentato l’attrice Catherine Bell, cercando di smorzare la delusione dei fan dopo l’annuncio che il 25 luglio andrà in onda negli Stati Uniti l’ultimo episodio. “So che a tutti noi mancherà Good Witch e tutti i suoi personaggi e le sue storie incredibili. Ma sto sicuramente sorridendo perché è successo” ha commentato la protagonista.

La cancellazione di Good Witch è stata annunciata da Hallmark Channel con una dichiarazione di Randy Pope, vicepresidente senior per la programmazione e lo sviluppo della rete. Un addio che arriva dopo otto film e sette stagioni di successo. Catherine Bell, che ha dato vita al personaggio della strega buona Cassie Nightingale per 13 anni, e James Denton, interprete dell’affascinante Dr. Sam Radford, diranno addio alla serie con il finale della settima stagione, forse a causa degli ascolti, in calo di un terzo dello share rispetto al capitolo precedente.

Bell ha commentato la cancellazione di Good Witch dicendosi “molto grata” di aver fatto parte del franchise dal 2008, “lavorando con i più talentuosi, cast e troupe, produttori, network! Mi è sempre sembrato di essere in famiglia“. Poi il suo saluto al personaggio di Cassie Nightingale, “una donna sempre positiva, ispiratrice ed edificante“: “Qualcuno che tira fuori il meglio da tutti quelli che incontra, migliora la vita di tutti e vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Mi ha ispirato ad essere una persona migliore, più gentile, più amorevole e comprensiva. So che molti di voi hanno provato la stessa cosa, mi sento così fortunata“. Un po’ più polemico il collega James Denton, che in passato è stato anche Mike Delfino in 8 stagioni di Desperate Housewives. L’attore ha dichiarato a Deadline che “sarebbe sconveniente lamentarsi della cancellazione del tuo show dopo sette stagioni, e io non lo farò“. Inoltre si è detto “molto fortunato ad essere stato in altre serie di lunga data, ma Good Witch era speciale“, soprattutto per “i fan molto devoti allo spettacolo e sono deluso per loro, ma spero che sappiano quanto gli attori hanno apprezzato il loro esplicito supporto“. Denton ha anche definito il cast di Good Witch “la più bella collezione di persone di grande talento che abbia mai visto” e ha aggiunto di avere “due nuovi film” in lavorazione con la rete, “quindi non saluterò ancora il pubblico di Hallmark“.

Sta di fatto che la cancellazione di Good Witch chiude un franchise distribuito in diversi Paesi del mondo, soprattutto dopo l’arrivo nel catalogo di Netflix. In Italia è andata in onda su Rai2 ed è stata riproposta in replica su RaiPremium. Nel finale di serie in onda il 25 luglio su Hallmark, intitolato The Wedding, i cugini Merriwick si preparano ad affrontare la forza misteriosa che mette a rischio la loro eredità familiare mentre alcuni cambiamenti sono in serbo per gli altri. La settima stagione, composta da 10 episodi, è ancora inedita in Italia e arriverà prossimamente su Netflix.

Nonostante la cancellazione di Good Witch, un rappresentante di Hallmark ha sottolineato che “Catherine Bell, James Denton e Katherine Barrell, tra gli altri, sono membri della famiglia Hallmark Channel e stiamo discutendo su progetti futuri“. Al momento, però, non sono previsti altri film tv per il franchise.