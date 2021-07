A distanza di oltre 36 ore dalla finale tra Italia ed Inghilterra a Wembley, si parla tanto di Katia Serra, con una telecronaca impeccabile della 48enne, ma anche con la costante ricerca di notizie sulla sua vita privata. Magari sperando di trovare chissà cosa. Qualcuno avanza anche strane ipotesi in merito, come se si trattasse di un elemento rilevante dopo che la diretta interessata ha mostrato tutta la propria competenza affiancando Stefano Bizzotto in Rai, in occasione del match più importante degli azzurri dal 2006.

Telecronaca di Katia Serra ottima, ma si pensa solo alla sua vita privata

Nulla da dire sulla telecronaca di Katia Serra, capace di mettere a tacere anche i più scettici, che faticano ancora oggi a vedere di buon occhio l’associazione tra calcio e donne. Così come è stata eccellente la prova fornita da Repice in radio, a conferma di quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Eppure, Serra ha fatto sapere che dopo la partita di Wembley sarebbe tornata disoccupata, nonostante anni di esperienza ed una vita dedicata al calcio. Difficile pensare che una figura del genere non possa tornare utile.

Così come è difficile pensare al fatto che tutti vogliano approfondire la vita privata di Katia Serra. Probabilmente alla ricerca di conferme su alcuni luoghi comuni che da sempre investono il mondo del cacio femminile. La verità è che l’ex calciatrice l’ha sempre tenuta nascosta. All’interno del suo profilo Instagram non ci sono tracce in merito e gli addetti ai lavori danno per scontato che non sia sposata. Non è escluso che sia single, vista la costante assenza di figure potenzialmente associabili a lei nei vari post.

Di sicuro, concentrarsi su Katia Serra esclusivamente sul versante della vita privata appare poco opportuno. A maggior ragione, dopo l’ottima telecronaca di Wembley nel corso della sfida tra Italia ed Inghilterra. Ha avuto il grande merito di sfruttare al meglio l’occasione dettata dalla positività al Covid per Rimedio.