Tra le tante rivelazioni rilasciate all’intervista per il Corriere Della Sera c’è quel “no” di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci, una confessione che ha scatenato l’ironia del web.

Il dolore per la madre

Eros Ramazzotti è impegnato nella realizzazione del nuovo album di inediti, per il quale dice di avere circa 60 brani che saranno pronti per il 2022. Dopo Vita Ce N’è (2018) il cantautore romano sta per tornare con nuova musica. Al Corriere, però, non parla solo di questo.

C’è anche spazio per gli aneddoti più tristi, come quella volta in cui perse sua madre, Raffaella Molina, morta a 77 anni nel 2002: “È stata dura perché purtroppo non potevo essere lì con lei”. Un dolore che ritorna spesso nei post di Eros Ramazzotti, che occasionalmente ricorda la mamma come quella volta, nel 2016, in cui pubblicò il cartello stradale del paese di Coccorino di Joppolo, frazione calabrese in cui nacque Raffaella.

Una frecciatina a Madame?

C’è anche spazio per i commenti sulle vicende che hanno interessato i quotidiani negli ultimi mesi: il Covid certamente, con una riflessione positiva sul mondo degli spettacoli in continua ripresa dopo le grandi chiusure e le grandi rinunce del 2020. Eros, poi, senza fare nomi riflette sull’atteggiamento dei fan nei confronti degli artisti.

Ricordiamo a tal proposito che la rapper veneta Madame era finita nella bufera per quello sfogo contro i fan invadenti che chiedono un selfie anche nei momenti informali, motivo per il quale era stata difesa da J-Ax. Eros Ramazzotti, invece, si comporterebbe diversamente: “Mi alzo e lo faccio, al limite mi si fredda la pasta“, dice il cantautore.

Il “no” di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci

Eros disse “no” al discografico statunitense Clive Davis che voleva lanciarlo in America, perché in quel periodo stava per nascere sua figlia Aurora. Il “no” di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci, invece, arrivò in un momento di libertà: