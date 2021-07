Tra i vincitori delle Targhe Tengo 2021 ci sono anche Samuele Bersani e Madame. Il Club Tenco ha reso ufficiali i nomi degli artisti che si aggiudicano il riconoscimento oggi, martedì 13 luglio.

Samuele Bersani e Madame

Samuele Bersani ha vinto la Targa Tenco nella sezione Miglior Album In Assoluto con l’ultimo disco Cinema Samuele (2020), dal quale ultimamente ha lanciato il singolo Mezza Bugia. Il cantautore bolognese ha commentato il risultato con un “grazie” scritto in caps-lock sul suo profilo Instagram.

Rivelazione tra i vincitori delle Targhe Tenco 2021 è stata la stella nascente Madame, vincitrice in ben due categorie. La prima nella categoria Opera Prima con il suo album debutto Madame (2021) e la seconda per Canzone Singola con il brano Voce, presentato quest’anno al Festival di Sanremo 2021. La categoria Canzone Singola si riferisce agli autori dei brani e non ai loro interpreti, difatti Francesca Calearo (questo il nome di battesimo di Madame) ha scritto Voce insieme a Enrico Botta e Dario Faini.

Gli altri vincitori

A Peppe Voltarelli è stata assegnata la targa Interprete Di Canzoni per il disco Planetario. Ai Fratelli Mancuso è stata assegnata la targa Miglior Album In Dialetto per Manzanà. Infine, la targa Album Collettivo A Progetto è stata assegnata a Porfirio Rubirosa, Miriam Foresti, Saverio D’Andrea, Mizio Vilardi e Cubeloose per il disco Ad Esempio A Noi Piace Rino, un tributo al cantautore Rino Gaetano.

Le Targhe Tenco nascono nel 1984 per premiare ogni anno le opere della canzone d’autore, e il loro panel includono critici musicali e giornalisti. I vincitori delle Targhe Tenco riceveranno il premio durante il Premio Tenco, la rassegna della canzone d’autore che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo nell’ottobre 2021, anche se non è ancora stata fissata una data ufficiale per l’evento.