I protagonisti di Sex/Life Adam Demos e Sarah Shahi saranno anche stati una coppia tossica sullo schermo, ma sembrano filare d’amore e d’accordo nella vita reale. I sono innamorati dopo essersi incontrati sul set del dramma erotico di Netflix, che ha scalato le top10 della piattaforma nell’ultimo mese, e la loro relazione va avanti a gonfie vele.

Adam Demos e Sarah Shahi hanno girato la serie insieme nell’autunno dello scorso anno, in Canada: in questo format blandamente erotico, interpretano due ex amanti che finiscono invischiati in un triangolo amoroso. Nella serie il personaggio di Sarah Shahi, Billie, è sposato con Cooper (interpretato da Mike Vogel), ma riscopre la passione con l’ex fiamma Brad, un manipolatore narcisista interpretato da Demos.

L’amore tra Adam Demos e Sarah Shahi è nato in un momento difficile per l’attrice, che stava attraversando un divorzio quando ha ottenuto il suo ruolo in Sex/Life: il suo matrimonio con Steve Howey era terminato appena poco prima dell’inizio delle riprese, dopo 11 anni insieme. La coppia ha anche dato alla luce tre figli, William, Violet e Knox. Il divorzio è stato finalizzato nel gennaio 2021, quando ormai l’incontro con Demos aveva già riacceso il cuore dell’attrice.

Quando la storia tra Adam Demos e Sarah Shahi non era ancora nota e la produzione della serie era appena terminata, l’attrice aveva salutato la fine delle riprese con un messaggio che restituiva il senso del cambiamento in corso nella sua vita: “Questo spettacolo è stato più di un semplice show. Ha cambiato la direzione della mia vita. Ha liberato parti del mio cuore che avevo nascosto per così tanto tempo. Mi ha aiutato a trovare la mia verità. Mi ha risolta. Finalmente“.

Adam Demos e Sarah Shahi – lui australiano e lei texana – sembrano aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. Così, nel maggio scorso, l’attrice raccontava la loro storia su Instagram: “Non sono esattamente sicura di come due persone ai lati opposti del mondo possano avere così tante cose in comune, siano destinate ad incontrarsi e a stare insieme. Ma so di aver incontrato la mia anima gemella“. E l’attore di UNreal, il cui nudo frontale in Sex/Life è diventato virale sui social, non è da meno in quanto a dichiarazioni d’amore, visto che ha definito la compagna “il mio per sempre e oltre“.